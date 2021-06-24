在家篩檢呈陽性「真的會通報嗎？」　網揭真實面：人是自私的

▲民眾可至4大超商、各大藥局購買家用快篩試劑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

家用快篩試劑22日起陸續在4大超商以及各大藥局開賣，有需求的民眾都可以自行購買。不過，就有網友發文丟出疑問，假使有人真的篩出陽性了，「你會去通報嗎？」貼文一出，立刻掀起熱議，網友留言回應，「人是自私的，有症狀會去看醫生的有幾個呢」、「有這種心態的根本不會去買快篩劑」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到大家如果去便利商店購買家用快篩試劑，回到家自行檢驗後發現是陽性，「你會去通報嗎？」他強調自己不是要引戰，而是單純好奇，「防疫還是要做好！」

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貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「通報啊！不想害家人」、「不然花錢買來幹嘛？買爽的嗎」、「會啊！想想你之前買的防疫保險」、「你不通報怎麼接受治療」、「會，不過不會自己買來篩檢，怕不準」、「會啊！不通報害死大家？台灣人不能團結嗎」、「買了不通報幹嘛測」。

▲有網友好奇，如果檢驗為陽性，會去通報嗎？（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

此外，也有些網友提出了不同的看法，「不篩就沒確診，還省錢」、「肯定有不通報的人」、「說真的，我沒有勇氣」、「確診連帶影響身邊的人隔離，所以一定有人會隱匿」、「領日薪的人應該就只能硬扛下來了，不是不想通報，只是餓死和病死之間終究要選一個」。

本站曾報導《家用快篩會有偽陰性！8大QA一次看 10步驟檢測、用完這樣丟》，文中提到，如果家用快篩試劑檢驗結果為陽性，居家隔離、居家檢疫的民眾應立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，並依指示方式處理；非居家隔離、居家檢疫者，則要戴好口罩至鄰近社區採檢院所做進一步採檢，使用過的器材須以塑膠袋密封包好並交給院所人員，移動時請勿搭乘大眾運輸工具。