家用快篩會有偽陰性！8大QA一次看　10步驟檢測、用完這樣丟

記者黃翊婷／綜合報導

家用快篩試劑22日起陸續在4大超商以及各大藥局開賣，究竟要如何使用、用完的試劑要如何處理、檢測出陰性或陽性該怎麼辦，《ETtoday新聞雲》整理「8大家用快篩試劑Q＆A」，供民眾參考。

▲超商、藥局開賣家用快篩試劑。（圖／記者陳以昇攝，下同）

Q1：何種情形適用家用快篩試劑？

A1：適合於感染病毒比例較高情況，包括確診數較多的區域、 確診者足跡熱區、使用者與確診者有接觸史、曾與確診者足跡重疊，或曾前往人潮眾多的地方等。

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提醒民眾若出現新冠肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑，應戴上醫用口罩儘速前往醫療院所，且勿搭乘大眾運輸工具前往就醫。

Q2：家用快篩試劑種類有哪些？

A2：國產試劑有1款「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，進口試劑共有4款，分別為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」、「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」、「英斯特家用新冠抗原快篩試劑」。

Q3：家用快篩試劑哪裡買？

A3：持有販賣業醫療器材商許可執照之地點，包括藥粧店、醫療器材行、便利商店等或藥局。

▲民眾排隊搶購家用快篩試劑。

Q4：家用快篩試劑如何使用？

A4：以要價1800元的羅氏居家快篩試劑為例，盒內會有試管、試劑盒、棉棒、試管架等各5個。

步驟如下：

1.雙手消毒。

2.擤鼻涕。

3.打開試管並放於架上。

4.從尾端撕開，取出棉棒。

5.棉棒深入兩個鼻孔約2.5公分（約1個指節），各轉15秒，共計30秒。

6.將棉棒放入試管中旋轉10下。

7.將棉棒放回原包裝。

8.換上滴管頭蓋，並將其蓋緊。

9.以滴管滴入4滴試劑到試劑盒，切記不可碰到白色的試紙。

10.等待30分鐘結果就出爐。如果測試線（C）和品管線（T）一起可見，意味著結果是陽性；如果品管線可見，而測試線不可見，意味著結果是陰性。

另外，藥師沈采穎提出5點注意事項，第一，為測試地點需在家中；第二，手部、鼻孔都需清潔乾淨；第三，試管內的攪拌動作要確實，準確度才會提升；第四，滴試劑時不可超過5滴，會影響檢驗結果；第五，30分鐘可看結果，超過時間都是不準確的，若沒有線的話代表試劑有問題。

民眾若有其他疑問，也可上食藥署網站查詢。

▲滴試劑時不可超過5滴。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

Q5：家用快篩試劑檢驗結果為陽性後續應如何處理？

A5：若為居家隔離或居家檢疫者，應立即與當地衛生局聯繫或撥1922，並依指示方式處理；若非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩並儘速至鄰近社區採檢院所做進一步採檢，使用過之檢驗器材也須以塑膠袋密封包好並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員，提醒移動時請勿搭乘大眾運輸工具。

Q6：家用快篩試劑檢驗結果為陰性後續應如何處理？

A6：受限於產品性能不排除偽陰性可能，請民眾持續進行自我健康管理，並遵循疾病管制署防疫規範做好個人防護，使用過之檢驗器材也以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

▲使用過的試劑依據檢測結果不同，丟棄的方法也不一樣。

Q7：家用快篩試劑有無可能出現偽陰性或偽陽性？

A7：有，因家用快篩試劑受限於產品性能，相較於經認可實驗室所進行的核酸檢驗（NAAT）方法，敏感性、特異性較低，故結果較易有偽陰性、偽陽性問題，所以仍不可取代經認可實驗室所進行的核酸檢驗作為診斷COVID-19感染之依據。

Q8：家用快篩試劑檢驗結果無法判定為陽性或陰性原因為何？該如何處理？

A8：結果不明恐是因產品不良或操作不當等因素，可先參考產品說明書相關指示處理，若仍有疑慮可向原購買地點或試劑廠商洽詢。

▲羅氏快篩試劑操作影片如上。

▲福爾威創試劑操作影片如上。

▲盧西拉試劑操作影片如上。

▲萊析樂試劑操作影片如上。