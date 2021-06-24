　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家用快篩會有偽陰性！8大QA一次看　10步驟檢測、用完這樣丟

記者黃翊婷／綜合報導

家用快篩試劑22日起陸續在4大超商以及各大藥局開賣，究竟要如何使用、用完的試劑要如何處理、檢測出陰性或陽性該怎麼辦，《ETtoday新聞雲》整理「8大家用快篩試劑Q＆A」，供民眾參考。

▲▼直擊超商、藥局開賣家用快篩試劑。。（圖／記者陳以昇攝）

▲超商、藥局開賣家用快篩試劑。（圖／記者陳以昇攝，下同）

Q1：何種情形適用家用快篩試劑？
A1：適合於感染病毒比例較高情況，包括確診數較多的區域、 確診者足跡熱區、使用者與確診者有接觸史、曾與確診者足跡重疊，或曾前往人潮眾多的地方等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

提醒民眾若出現新冠肺炎相關症狀，不宜使用家用快篩試劑，應戴上醫用口罩儘速前往醫療院所，且勿搭乘大眾運輸工具前往就醫。

Q2：家用快篩試劑種類有哪些？
A2：國產試劑有1款「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，進口試劑共有4款，分別為「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」、「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」、「英斯特家用新冠抗原快篩試劑」。

Q3：家用快篩試劑哪裡買？
A3：持有販賣業醫療器材商許可執照之地點，包括藥粧店、醫療器材行、便利商店等或藥局。

▲▼直擊超商、藥局開賣家用快篩試劑。。（圖／記者陳以昇攝）

▲民眾排隊搶購家用快篩試劑。

Q4：家用快篩試劑如何使用？
A4：以要價1800元的羅氏居家快篩試劑為例，盒內會有試管、試劑盒、棉棒、試管架等各5個。

步驟如下：
1.雙手消毒。
2.擤鼻涕。
3.打開試管並放於架上。
4.從尾端撕開，取出棉棒。
5.棉棒深入兩個鼻孔約2.5公分（約1個指節），各轉15秒，共計30秒。
6.將棉棒放入試管中旋轉10下。
7.將棉棒放回原包裝。
8.換上滴管頭蓋，並將其蓋緊。
9.以滴管滴入4滴試劑到試劑盒，切記不可碰到白色的試紙。
10.等待30分鐘結果就出爐。如果測試線（C）和品管線（T）一起可見，意味著結果是陽性；如果品管線可見，而測試線不可見，意味著結果是陰性。

另外，藥師沈采穎提出5點注意事項，第一，為測試地點需在家中；第二，手部、鼻孔都需清潔乾淨；第三，試管內的攪拌動作要確實，準確度才會提升；第四，滴試劑時不可超過5滴，會影響檢驗結果；第五，30分鐘可看結果，超過時間都是不準確的，若沒有線的話代表試劑有問題。

民眾若有其他疑問，也可上食藥署網站查詢。

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲滴試劑時不可超過5滴。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

Q5：家用快篩試劑檢驗結果為陽性後續應如何處理？
A5：若為居家隔離或居家檢疫者，應立即與當地衛生局聯繫或撥1922，並依指示方式處理；若非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩並儘速至鄰近社區採檢院所做進一步採檢，使用過之檢驗器材也須以塑膠袋密封包好並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員，提醒移動時請勿搭乘大眾運輸工具。

Q6：家用快篩試劑檢驗結果為陰性後續應如何處理？
A6：受限於產品性能不排除偽陰性可能，請民眾持續進行自我健康管理，並遵循疾病管制署防疫規範做好個人防護，使用過之檢驗器材也以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲使用過的試劑依據檢測結果不同，丟棄的方法也不一樣。

Q7：家用快篩試劑有無可能出現偽陰性或偽陽性？
A7：有，因家用快篩試劑受限於產品性能，相較於經認可實驗室所進行的核酸檢驗（NAAT）方法，敏感性、特異性較低，故結果較易有偽陰性、偽陽性問題，所以仍不可取代經認可實驗室所進行的核酸檢驗作為診斷COVID-19感染之依據。

Q8：家用快篩試劑檢驗結果無法判定為陽性或陰性原因為何？該如何處理？
A8：結果不明恐是因產品不良或操作不當等因素，可先參考產品說明書相關指示處理，若仍有疑慮可向原購買地點或試劑廠商洽詢。

▲羅氏快篩試劑操作影片如上。

▲福爾威創試劑操作影片如上。

▲盧西拉試劑操作影片如上。

▲萊析樂試劑操作影片如上。

ET快訊
京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝！　他爆現況：亂成一團
快訊／北投17歲少年無照騎車　衝撞垃圾車「卡進車底」身亡

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3星座看似脾氣差「其實超好哄」！雙魚認了：你認錯氣就消一半

家用快篩會有偽陰性！8大QA一次看　10步驟檢測、用完這樣丟

曾被《紐約時報》大推！　超人氣火鍋「肉大人」7／9熄燈

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

高端疫苗EUA審查前16審委換掉8人　知情人士曝護航內幕

南高屏大雨特報！典型梅雨彈滯留攻擊到月底　「薔琵」增強北轉

拜登完成「統一戰線」　謝金河「台灣也會被整合」：大時代的開始

外送只點小杯紅茶　她一接單秒收客戶「奇葩要求」笑了：給我拖鞋

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝！　他心痛曝現況：亂成一團

家用快篩試劑開賣！「實測懶人包」秒上手　藥師強調4點要注意

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

3星座看似脾氣差「其實超好哄」！雙魚認了：你認錯氣就消一半

家用快篩會有偽陰性！8大QA一次看　10步驟檢測、用完這樣丟

曾被《紐約時報》大推！　超人氣火鍋「肉大人」7／9熄燈

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

高端疫苗EUA審查前16審委換掉8人　知情人士曝護航內幕

南高屏大雨特報！典型梅雨彈滯留攻擊到月底　「薔琵」增強北轉

拜登完成「統一戰線」　謝金河「台灣也會被整合」：大時代的開始

外送只點小杯紅茶　她一接單秒收客戶「奇葩要求」笑了：給我拖鞋

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝！　他心痛曝現況：亂成一團

家用快篩試劑開賣！「實測懶人包」秒上手　藥師強調4點要注意

「幹片王」尼可拉斯凱吉沒有極限！　新片根本豬豬版《捍衛任務》

全聯、全家下午起開賣！超商超市最新「家用快篩販售資訊」懶人包

3星座看似脾氣差「其實超好哄」！雙魚認了：你認錯氣就消一半

日職明星賽確定開打時間　限制進場觀眾人數

家用快篩會有偽陰性！8大QA一次看　10步驟檢測、用完這樣丟

曾被《紐約時報》大推！　超人氣火鍋「肉大人」7／9熄燈

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

禮服店小姐陪進廁所「背後式」　老司機挨告！監視器揪真相

食藥署5月6日紀錄還原！　留任專家會議委員多挺免疫橋接

高端疫苗EUA審查前16審委換掉8人　知情人士曝護航內幕

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

生活熱門新聞

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！精準疫調成關鍵

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

北農送貨員發燒仍送貨　女兒證實：爸爸有吃藥

神秘男飛美「包整區商務艙」華航證實

三級警戒延長不意外！醫曝1隱憂

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

1人包艙神秘男傳是「海運少東」

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

三級警戒延長　旅館退訂電話狂響

他消毒累癱沉睡病房！醫慟曝照：崩潰

外送點小杯紅　接單秒收奇葩要求

「1根腳折斷」布丁就掉出來！神秘設計洩漏年齡

更多熱門

相關新聞

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

持陰性證明才能進批發市場！　人潮減4成、不熟手機卡關

農委會21日宣布今凌晨起，進入北農第一、二果菜批發市場，員工、承銷人、貨運司機等人員，必須要有6/20之後的快篩陰性證明。今日清晨就有警方到場協助檢查，而人潮也平常減少將近4成，目前狀況還算良好。

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

美研究：去年7月前確診黑數達1680萬例

美研究：去年7月前確診黑數達1680萬例

美報告：輝瑞和莫德納疫苗　恐與罕見心臟發炎有關

美報告：輝瑞和莫德納疫苗　恐與罕見心臟發炎有關

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝光！

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

即／大雨夜襲8縣市　全台再灌水一天

李聖經爆熱戀Loco！同一時間曬照「背景露餡」

夫逼問小王是誰　妻：當時人多

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

高雄連夜追出恩主公傳播鏈！精準疫調成關鍵

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

不驚喜包！中分貓1年來都長一樣

即／恩主公群聚燒高雄　7人確診

印度神童預言成真　以色列疫情重新爆發

男無照騎車　撞垃圾車卡車底身亡

更多

最夯影音

更多
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪
神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面