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北市何時可以恢復正常生活？　柯文哲：應該要到9月

記者袁茵／台北報導

北農發生確診案例，引發各界關注。台北市長柯文哲24日被問到，北市何時可以恢復到正常生活？他認為應該要到9月，因為美國生產那麼多疫苗，「不賣給台灣，要賣給誰？」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

柯文哲24日接受News 98「財經起床號」專訪，被問到北市如何確保疫苗打得又快又精準？柯文哲說，全世界已經打了25億劑疫苗，如果有問題的話，統計上都看出來了，「老年人打疫苗有沒有危險？答案是廢話，當然有危險！」但因為80歲以上長者感染後死亡率為14％至20％，但打疫苗死亡率沒這麼高，基於公衛立場，疫苗一定要打，但以個人立場可能會想東想西，「但比較正確的講法是，如果身體還好就打（疫苗）。」

柯文哲說，不能要求第一次就100分，第一天用網路預約系統確實較亂，之後雖然還是有凸槌、預約資訊錯誤，但馬上發現馬上改善，到第三波打75歲以上長者時，已經沒有什麼抱怨，「台灣一直不允許犯錯，結果沒有一個政治人物敢創新，每個都變得比較保守。」

柯文哲認為，北市推出網路預約速度、效率比較省，其他縣市民政局要發通知單，「活活累死！」一次可以，但一批批下去怎麼受得了？所以台北市還是比較先進的城市，作為一個政府還是要勇於嘗試、有錯馬上改進，現在網路預約到了第三波，很輕鬆且可以調整時間地點。

關於有無把握一天打多少疫苗？柯文哲表示，這些都想好了，如果用現在的系統，北市一天是可打4萬劑，若施打超過4萬劑，要開花博爭艷館打疫苗，就可以增加1萬多劑，「我這次打疫苗最痛苦的是什麼？他（中央）從來不告訴我疫苗什麼時候下來、下來幾支，算了我知道他在搞什麼，我都一清二楚。」

柯文哲提及，自己之前就被突襲，當天下午4點才通知晚上疫苗要配發下來，「搞得我第一次手忙腳亂，但人家縣市第一個月前就在發通知單，我說他怎麼那麼厲害？還可以切到87歲。」如果不知道疫苗有多少，怎麼敢切幾歲。

被問到知道未來是否有多少疫苗嗎？柯文哲說，「現在也沒講，到底什麼時候要下來，也沒跟我講啊！」自己通通都不知道，「我看小英（總統蔡英文）也不知道。」自己猜測有些縣市知道，「我是屬於不知道的那個。」

最後，關於北市何時可以恢復到正常生活？柯文哲覺得要看疫苗何時下來，「我認為應該要到9月。」按照美國速度，一個月可以打到6000萬劑，而美國目前已經打完3億多劑，再打3個月，「已經沒有那麼多可以打，他生產那麼多，不賣給台灣要賣給誰？」

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