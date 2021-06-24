警勸導戴口罩遭砍頸濺血　通緝犯狂稱「特務」下場出爐

▲警員勸導民眾戴上口罩防疫，卻遭對方持開山刀劃傷脖子。（資料照／民眾提供）

記者劉昌松／台北報導

竊盜通緝犯余明達5月22日下午在台北車站外，因為沒戴口罩被警察攔查，余不聽勸導，反而從放置在一旁的個人雜物中，抽出1把開山刀，直接朝警員揮砍，造成1警脖子中刀、1警虎口被劃傷，所幸送醫無大礙，余被隨後趕到的警網壓制，台北地檢署24日依殺人未遂、妨害公務等罪起訴余。

本件事發當時，戴口罩防疫政策仍在先勸導後開罰的階段，而60歲的余男是名街友當天被民眾通報，沒戴口罩在車站外閒晃，忠孝西路派出所2名警員到場，余男仍拒絕戴上口罩，警員要余男收拾放在車站外的個人雜物，一起回派出所，余竟趁機抽出開山刀朝警員揮砍。

▲砍警通緝犯最後被警方包圍壓制。（資料照／畫面翻攝LINE群組）

邱姓警員因來不急防備，脖子中刀被砍出6公分傷口，另名涂姓警員及時出手阻擋，虎口也被劃傷，受傷員警慢慢拉開雙方距離，余男豪不在意的持刀跟上，警網獲報前往將余男圍捕。

檢警調查，余男是竊盜案判刑定讞的通緝犯，落網後一度胡言亂語，聲稱自己是特務，不願交代為何拒戴口罩還砍殺勸導警員，被檢察官向法院聲請羈押獲准後，依殺人未遂等罪提起公訴。

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