新竹男罹罕病...妻跟他麻吉跑了！　兄友助陣討公道3打1搶回弟媳

▲林男發現妻子不見了，懷疑遭麻吉誘拐及性侵，與哥哥、鄒男一同前往討回公道。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名行動不便的小腦萎縮林姓男子，懷疑「麻吉」誘拐自己輕度智障的妻子，與哥哥和哥哥的友人一起找上「麻吉」對他一陣痛扁，「麻吉」不堪遭爆打，對三人提告傷害。三人坦承犯行，由於「麻吉」堅持不和解，三人最後被依傷罪判拘役20日。

罹患罕見疾病「小腦萎縮」的林男與輕度智能障礙的妻子育有1子，2020年11月間林男發現妻子離家與他的麻吉在一起，認為是麻吉帶壞妻子、誘拐她，不讓她回家還性侵她，向自己的哥哥及哥哥的好友鄒男泣訴自己悲慘的遭遇。哥哥與友人一時氣憤，三人在12月時一同前往麻吉家興師問罪，準備拯救妻子脫離苦海。

林的哥哥以手持鐵棍朝著麻吉猛打，而鄒男及林男也出手腳「助打」。麻吉不甘遭毆打，對三人控告傷害罪；而林男則帶著妻子反控麻吉妨害性自主。

林姓兄弟與鄒男均坦承犯行。法官審酌，林姓兄弟與鄒姓男子處理感情糾葛發生口角，卻未以理性方式處理，以鐵棍、拳腳毆打被害人。由於被害人不願和解，法官衡量林氏兄弟與鄒男施暴的手段及程度，加上林男患有小腦萎縮症、行動不便等身體健康行情況，因此依傷罪判三人拘役20日。妨害性自主部分則另案審理。

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