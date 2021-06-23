「媽媽今天要打針」2歲兒伸小手輕撫　疫苗站一張小椅子感動萬人

▲市府拍下這暖心的一幕，吸引萬人按讚。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市昨日開始為孕婦施打疫苗，一名2歲的小男生，在體育場旁著媽媽，伸出小小的手，握住媽媽，給媽媽加油打氣，市府拍下這幅感動的畫面「媽媽今天要打針，要保護媽媽喔！」與網友分享，吸引超過萬名的網友按讚。

新竹市長林智堅昨在臉書分享一張照片說，「媽媽今天要打針，要保護媽媽喔！」他說，「兩歲多的孩子，牽起了媽媽的手，就像是要守護媽媽一樣，這畫面讓現場同仁看了格外感動，回來和我分享了這個故事。」

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一早我到體育館施打站，看到許多的孕婦，挺著肚子在家人的陪伴之下來到了體育館，坐在白色的椅子上等待疫苗的接種。我彎下了腰和他們聊聊，雖然他們心裡都有一些忐忑不安，但總覺得能為肚子裡的孩子打這一針，他們安心許多。我再一次看到為母則強，媽媽們的勇敢。

另外還有一群望著媽媽們的人，他們站著或坐在看台上，專注地看著他心愛的另一半，雖然因為高低的差距產生了距離，但我彷彿看見了每一位爸爸眼神中吐出了那一絲絲的關懷，在這偌大的體育館空間中，交織出千絲萬縷的羈絆，每一條線都歸屬著他的另一半。林智堅說「這一座疫苗施打站是現場，最安靜但最有生命力的一站。」

這張照片，也引起400多人轉貼分享、超萬1萬2千人前往按讚。

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