看護拿高粱灌鼻胃管！中風男昏迷嘔吐家屬怒告...不起訴原因曝

看護誤將高粱當開水，灌入中風病人鼻胃管。示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

石姓男看護去年照顧黃姓中風男子時，疑似邊喝酒邊餵食患者，竟把高粱當開水灌入鼻胃管中。家屬發現黃男昏迷且全身酒味嘔吐，送醫發現出現肺炎、呼吸衰竭、胃潰瘍等症狀，怒告石男傷害。台中地檢署日前偵結，根據醫院回函認為無證據證明高粱引發相關症狀，處分不起訴。

現年50歲石姓男子擔任看護多年，2020年10月30日受託到光田綜合醫院沙鹿附設長青院區，照顧因主動脈剝離中風的65歲黃姓男子。黃男12月25日出院返家，石男仍繼續接受家屬委託，24小時全天候照顧他。

黃男隔天晚上突然因為缺血性失智躁動，胡亂吼叫，石男雖讓他服用醫院開的鎮定劑藥物，卻都無法改善，一直到28日才停止躁動。石男因多日沒有適當休息和睡眠，29日打電話告知黃男胞妹想下班休息。黃胞妹卻表示一時找不到代班，請石男幫忙找，雖然有找到人願意接手，但對方要隔天才來接班。

黃胞妹當天下午4點左右回家探視哥哥，發現黃男竟因為嘔吐過度昏迷在床上，身上濃濃酒味，而石男在一旁呼呼大睡，桌上還放了一瓶已開瓶的高粱酒。她立刻叫救護車幫哥哥送醫，石男卻不願跟隨，醫院檢查後發現黃男有肺炎、呼吸衰竭缺氧、胃潰瘍等症狀，經抽血檢驗發現換算吐氣酒精濃度高達0.85。她回家後發現石男竟然連同高粱酒、行李都帶走離開，只留下一個高粱瓶蓋。家屬得知後大怒，控告石男傷害。

石男供稱，當天他因為精神不濟，拿出高粱倒了一小杯放桌上，打算中午幫黃男灌食牛奶後，自己可以喝一杯小睡一下。沒想到自己疏忽，竟誤將高粱當白開水，直接灌入約60CC到石男的鼻胃管清洗管子，接著自己喝酒後就睡著。

檢察官函請光田綜合醫院，了解黃男身體狀況及相關症狀起因，醫院函覆稱，「黃男血液驗出酒精含量0.17Plasm，但醫療上無法確定判別是否因酒灌入鼻胃管或者其他醫療藥物，導致黃男肺炎及呼吸衰竭缺氧、胃潰瘍等症狀。」另外，醫院證實石男原本就有肺炎等相關病史。由於無法確認高粱是否導致黃男出現相關症狀，最後以事證不足做出不起訴。

據了解，黃男家屬在偵查庭中對於石男態度傲慢十分生氣，家屬認為黃男毫無歉意，不排除聲請再議，為黃男爭取公道。

風量大、5公尺有感



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