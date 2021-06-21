　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看護拿高粱灌鼻胃管！中風男昏迷嘔吐家屬怒告...不起訴原因曝

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

看護誤將高粱當開水，灌入中風病人鼻胃管。示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

石姓男看護去年照顧黃姓中風男子時，疑似邊喝酒邊餵食患者，竟把高粱當開水灌入鼻胃管中。家屬發現黃男昏迷且全身酒味嘔吐，送醫發現出現肺炎、呼吸衰竭、胃潰瘍等症狀，怒告石男傷害。台中地檢署日前偵結，根據醫院回函認為無證據證明高粱引發相關症狀，處分不起訴。

現年50歲石姓男子擔任看護多年，2020年10月30日受託到光田綜合醫院沙鹿附設長青院區，照顧因主動脈剝離中風的65歲黃姓男子。黃男12月25日出院返家，石男仍繼續接受家屬委託，24小時全天候照顧他。

黃男隔天晚上突然因為缺血性失智躁動，胡亂吼叫，石男雖讓他服用醫院開的鎮定劑藥物，卻都無法改善，一直到28日才停止躁動。石男因多日沒有適當休息和睡眠，29日打電話告知黃男胞妹想下班休息。黃胞妹卻表示一時找不到代班，請石男幫忙找，雖然有找到人願意接手，但對方要隔天才來接班。

黃胞妹當天下午4點左右回家探視哥哥，發現黃男竟因為嘔吐過度昏迷在床上，身上濃濃酒味，而石男在一旁呼呼大睡，桌上還放了一瓶已開瓶的高粱酒。她立刻叫救護車幫哥哥送醫，石男卻不願跟隨，醫院檢查後發現黃男有肺炎、呼吸衰竭缺氧、胃潰瘍等症狀，經抽血檢驗發現換算吐氣酒精濃度高達0.85。她回家後發現石男竟然連同高粱酒、行李都帶走離開，只留下一個高粱瓶蓋。家屬得知後大怒，控告石男傷害。

石男供稱，當天他因為精神不濟，拿出高粱倒了一小杯放桌上，打算中午幫黃男灌食牛奶後，自己可以喝一杯小睡一下。沒想到自己疏忽，竟誤將高粱當白開水，直接灌入約60CC到石男的鼻胃管清洗管子，接著自己喝酒後就睡著。

檢察官函請光田綜合醫院，了解黃男身體狀況及相關症狀起因，醫院函覆稱，「黃男血液驗出酒精含量0.17Plasm，但醫療上無法確定判別是否因酒灌入鼻胃管或者其他醫療藥物，導致黃男肺炎及呼吸衰竭缺氧、胃潰瘍等症狀。」另外，醫院證實石男原本就有肺炎等相關病史。由於無法確認高粱是否導致黃男出現相關症狀，最後以事證不足做出不起訴。

據了解，黃男家屬在偵查庭中對於石男態度傲慢十分生氣，家屬認為黃男毫無歉意，不排除聲請再議，為黃男爭取公道。

風量大、5公尺有感


【更多新聞】

爸爸用「阿泥吉」碰「姑比」　母驚見女兒下體有異氣炸報警

3Q哥驚爆300劑疫苗被丟掉　中市府認了「2情況」會這樣做

醫帶長輩接種竟直擊「鄰長跟老人爭打」　怒轟：沙丁魚式排隊

ET快訊
快訊／北市將開罰禾馨違規打疫苗　「一部分打了關係企業」
北農突傳47人染疫！　柯文哲曝原因
快訊／萬華大樓廁所驚見屍體！　身軀已腐爛
快訊／北農群聚擴大要休市？　柯文哲回應了
快訊／北農群聚染疫　他警告：萬華進入「第三波感染」
快訊／柯文哲提新戰術：北農4000人全部抓來打疫苗
護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」　網嚇：太噁了
快訊／北市清零計畫破功？　柯文哲點名士林、萬華擴散
頭痛到眼前一片黑！她曝「莫德納第二劑」最折磨：這麼痛是第一次
快訊／疫苗接種站淹水！　籃球場變水池急換場地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園駕駛精神不濟一個彎「逆向對撞」　車頭全毀2人送醫

快訊／萬華民眾「陳屍大樓廁所」！警破門驚見身軀腐爛

國3雲林古坑段白車撞護欄翻滾成廢鐵　駕駛一度受困

蟑螂屍體躺在便當盒！高雄男傻眼超想吐　衛生局稽查結果曝

淹水分不清稻田還是道路　彰化女騎士溺水命危送醫搶救

台南95歲婦打疫苗後3天陳屍浴室　家屬希望不解剖：讓母親安息

看護拿高粱灌鼻胃管！中風男昏迷嘔吐家屬怒告...不起訴原因曝

大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂　各地災情頻傳

中醫診所主任竟下藥性侵女會計還刪監視器畫面　重判10年定讞

以為關鐵門沒人知！菜販群聚打牌　警從「信箱投入口」抓包

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

受不鳥啦！自然課輪流養鵪鶉 輪到女兒剛好停課...媽秒崩潰

桃園駕駛精神不濟一個彎「逆向對撞」　車頭全毀2人送醫

快訊／萬華民眾「陳屍大樓廁所」！警破門驚見身軀腐爛

國3雲林古坑段白車撞護欄翻滾成廢鐵　駕駛一度受困

蟑螂屍體躺在便當盒！高雄男傻眼超想吐　衛生局稽查結果曝

淹水分不清稻田還是道路　彰化女騎士溺水命危送醫搶救

台南95歲婦打疫苗後3天陳屍浴室　家屬希望不解剖：讓母親安息

看護拿高粱灌鼻胃管！中風男昏迷嘔吐家屬怒告...不起訴原因曝

大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂　各地災情頻傳

中醫診所主任竟下藥性侵女會計還刪監視器畫面　重判10年定讞

以為關鐵門沒人知！菜販群聚打牌　警從「信箱投入口」抓包

釜山「肖豬哥」前市長性騷女職員！檢方求處7年徒刑：罪證確鑿

不斷更新／全台各縣市「微解封」懶人包　4條件有望逐步開放

柯文哲提這幾種人應打莫德納　「AZ疫苗較有血栓問題」

打完新冠疫苗「抗體數值」仍太低？　紐時：很多人這2點做錯！

米蘭男裝周／FENDI掀男生「炫腹潮」！　薰衣草紫、乒乓球包夢幻破表

65位運動員錄製影片感謝一線防疫人員　齊喊「台灣加油」

七六人83%晉級機率遭淘汰　主帥瑞佛斯遭譏「被翻盤」

劉雨柔1小時「地獄級健身」學生全濕！　隱居防疫變了：自己好沒出息

柯震東家中驚見蟑螂崩潰哭臉！　纏鬥20分不敢撿屍體：我要搬家了

快訊／北市準備開罰禾馨違規打疫苗　「一部分打了關係企業」

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

「九龍宮」廟地值3戶帝寶　女地主逼玉皇大帝搬家

畫面曝光！屁孩跑山逆向超車　撞到180度迴轉卡車內

大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂

三峽民宅驚見10狗屍　疑似餓死慘狀曝

警官走私「觀音王」10億安毒　偷渡逃亡落網原因超瞎

三峽450坪舊衣回收廠大火　焦味北市都聞到

衝刑案現場撞車　海山分局偵查隊副座掛彩

豐田86逆向超車對撞全毀　三峽拓海骨折受困

九龍宮玉皇大地連兩勝後官司逆轉敗　關鍵原因曝

法官當吹哨者檢警譁然！

吳宗憲捐快篩遭噹　鄧長安：我里民不是乞丐

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

更多熱門

相關新聞

煮菜油煙起衝突　嬤譙鄰瘋女人下場慘了

煮菜油煙起衝突　嬤譙鄰瘋女人下場慘了

桃園一名蘇姓婦人與張姓婦人為同社區鄰居，不過2人卻有嫌隙，2018年2人又因炒菜油煙起衝突，蘇婦在社區大門對著張婦飆罵「瘋女人」、「要是愛靜，你就去住墳墓區，要不然現在住在塔裡啦！」張婦一氣之下怒告上法院。桃園地方法院審理後，判蘇婦應賠償張婦10萬元。

中榮被爆VIP室打權貴疫苗　檢察官立案急查醫院

中榮被爆VIP室打權貴疫苗　檢察官立案急查醫院

新婚遭追打　人夫揭老議員不倫戀

新婚遭追打　人夫揭老議員不倫戀

逃逸移工「確診失聯」！人在桃園龜山找到了

逃逸移工「確診失聯」！人在桃園龜山找到了

22歲港大醫科生中風　4天前才接種BNT疫苗

22歲港大醫科生中風　4天前才接種BNT疫苗

關鍵字：

中風看護高粱傷害中檢

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

傳「不敢脫」錯失《色戒》　女星揭與湯唯關係

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面