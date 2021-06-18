煮菜油煙起衝突！80歲嬤譙鄰「瘋女人、住塔裡」挨告　下場曝光

▲蘇婦因煮菜油煙問題與鄰居張婦發生口角衝突，怒罵張婦，判賠10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名蘇姓婦人與張姓婦人為同社區鄰居，不過2人卻有嫌隙，2018年2人又因炒菜油煙起衝突，蘇婦在社區大門對著張婦飆罵「瘋女人」、「要是愛靜，你就去住墳墓區，要不然現在住在塔裡啦！」張婦一氣之下怒告上法院。桃園地方法院審理後，判蘇婦應賠償張婦10萬元。

80歲的蘇姓婦人與張姓婦人雖然同是鄰居，不過卻常常因故起衝突，素來不睦，2018年2人又因為炒菜油煙起衝突，蘇婦在社區中庭大門對張婦怒吼「不要住在裡面發瘋，要發瘋去巷口發瘋」、「瘋女人」、「要是愛靜，你就去住墳墓區啦，要不然現在住在塔裡啦」、「我在煮菜，搞得好像你家死人一樣」。未料蘇婦罵完後仍不解氣，竟然還出手推倒張婦，導致張婦撞上大門，造成頭皮與左上背有擦挫傷的情形。

庭審時，蘇婦對在社區中庭辱罵和推倒張婦一事，始終矢口否認，還辯稱她和張婦出門的時間不同，她比蘇婦早出門，平常也很少遇到她，更沒有用上述言語辱罵張婦，何況她年事已高，沒有力氣去推張婦。

法官審酌社區監視器畫面與社區保全等證詞後認為，監視器畫面上2人發生爭吵的社區大門，為特定多數人得任意進出之處，且監視器畫面也清楚錄下蘇婦出手推張婦的畫面，與證人所述和驗傷單等證據大致相同，且蘇婦辱罵張婦「瘋女人」、「我在煮菜的好像你家死人一樣」是對張婦人格輕蔑、不屑之詞，並帶有嘲諷而足以讓人感到難堪、不快，足以毀損張婦的名譽，因此民事判蘇婦須賠償張婦10萬元，刑事蘇婦則被依傷害罪判處50天拘役，得易科罰金。

茶樹精油乾洗手組，陪你一起防疫

【更多新聞】



造冊5萬人已施打4萬人 桃市府：疫苗安全無疑慮



桃園食品工廠傳播鍊8人確診！媳孫都被傳染 快篩百人再加4染疫



桃園快篩18企業2.1萬移工 40人陽性PCR結果出爐