記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局金山分局與台大醫院金山分院合作，進行「醫院暴力防治演練」，共同強化醫療人員遭受暴力行為自保、蒐證能力，預設情境為確診者拒絕配合防疫規定，持刀揮舞叫囂，護理師報案後，警方立刻到場強制將病患帶回隔離病房安置，藉此建立醫療暴力通報網絡，以保障醫護人員安全及患者就醫權益。

▲超逼真！確診持刀揮舞想逃跑，金山警醫院暴力防治演練盾牌上場。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

金山警分局呼籲前往醫療院所就診的民眾，面對不可見的病毒只有配合治療才能痊癒，失控與憤怒對病情毫無幫助，徒增醫護人員的困擾，金山警分局針對醫療暴力行為絕對採取零容忍的立場，依法約制，從嚴究辦，並與醫護人員站同一陣線防疫。

另外，金山警友辦事處向轄區石門農會購買南、北部粽各30串，分送給分局各單位同仁食用，讓南、北粽的支持者都能擇其所好，不必上演每年的粽子大戰，希望彼此能互相理解，在病毒的威脅下體會同島一命、相互扶持的真諦。

▲金山警友辦事處向轄區石門農會購買南、北部粽各30串，分送給分局各單位同仁食用。

此外，金山警分局交通分隊警員鐘承珉、萬里分駐所警員莊育承，同時獲選為新北市警友會績優員警，雖然因為疫情因素，無法透過警察節大會公開表揚，透過頒發獎牌與禮券的方式，表揚兩位基層同仁過去一年的優異表現。

金山警分局長趙家輝表示，警察節與端午節對於警察同仁都是相當重要的節日，尤其是前者更是一年一度的重大盛事，惟疫情期間雖無法公開表揚，但對於優秀的基層同仁仍然應該給予鼓勵與支持；近日疫情嚴峻，呼籲民眾端午連假應配合防疫措施，非必要勿群聚或外出，也在此感謝這段時間各單位同仁在防疫工作上的辛勞與付出。

▲金山警分局交通分隊警員鐘承珉、萬里分駐所警員莊育承（左），獲選為新北市警友會績優員警。

美麗最大的祕密

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