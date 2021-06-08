娶櫃姐妻遭黑衣人追打　提告怒揭老議員婚外生子秘辛

▲郭姓人夫懷疑自己因為娶了老議員的婚外情對象，遭惡煞當街追打。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市前議員許富男被控疑因10多年前婚外生子後，不滿孩子的母親去年嫁給郭姓男子，涉嫌教唆4名惡煞當街追打郭男，郭男憤而提告，揭發這段老議員不倫戀，不過許富男堅稱一直有在支付扶養費，沒理由突然教唆打人，被控傷害的4人也稱是受其他人委託向「阿寶」討債，但認錯人了，台北地檢署8日以罪嫌不足等理由，處分全案不起訴。

現年79歲的許富男，是民進黨創黨黨員，曾任台北市議會第8、9屆議員，因在台北市養工處瀝青工程弊案中，收賄上千萬元賄款，2020年遭高院更審判刑9年，現正上訴最高法院審理中，而他的女兒許家蓓為現任台北市議員。

▲許富男被控教唆傷害因罪嫌不足獲不起訴。（圖／翻攝許富男臉書）

據了解，許富男早在14年前，和櫃姐發生婚外情並生下1子，之後許富男支付櫃姐生活扶養費用，直到2020年間，櫃姐帶著12歲的兒子嫁給郭姓男子，許男得知後，在10月間約櫃姐和郭男見面，3人商討兒子的扶養問題但未取得共識。

11月4日晚上，郭男在台北市松山區路上，突遭4名惡煞追打，郭男奮力逃脫後提告傷害、恐嚇，郭男並與妻子討論認為，2人平常與人無仇，懷疑是1個月前才見面的許富男為了要搶兒子，找黑衣人堵人嗆聲，因此一併控告許涉嫌教唆傷害。

▲惡煞稱不認識許富男，他們是要幫別人討債但認錯人了。（示意圖／Pixabay）

許富男表示自己一直都有在支付婚外生子的生活扶養費，沒理由突然教唆打人，且他也不認識追打郭男的那些人，被警方移送傷害的葉姓等4名男子則表示，他們是受託向綽號「阿寶」的人討債，案發當晚，他們看到很像「阿寶」的人，就追上去圍住，結果發現認錯人了，當下沒說什麼，就讓對方繼續跑走。

由於提告的郭男未驗傷證明被追打受傷，也無事證顯示葉男等人曾出言恐嚇，在無法證明4人已實施犯罪的情況下，不會有人構成教唆罪，再加上沒有相關事證許富男和葉男等人彼此認識，檢察官因此以罪嫌不足等理由，一併處分不起訴許富男等5名被告。

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