勸他別脫口罩抽菸...　北市男慘遭追打數百公尺腦震盪！

記者羅志華／台北報導

新冠肺炎全台三級警戒中，民眾上街都須配戴口罩，若在外沒戴口罩遭逮，將被開罰3千至1萬5千元，甚至有民眾在外吃便當也遭開罰；王姓男子於5月30日在北市中山北路、錦州街口，勸導陳姓工人不要脫口罩抽菸，竟遭對方追打數百公尺，害他腦震盪、多處挫傷，甚至警方到場仍不罷休，目前已提告傷害。

▲王男勸導工人不要脫口罩抽菸，卻慘遭追打數百公尺。（圖／當事人提供）

王男表示，5月30日下午14時許，他經過中山北路、錦州街口人行道時，在分隔島上被陳姓工人噴了滿臉菸，不滿防疫下仍有人不守規矩，向對方勸導「不要脫口罩噴煙」，對方先悻然表示「關你甚麼事」，又見王男持手機錄影當場發飆，開始一連串追打。

王男邊逃邊呼救並趁機報警，只見陳男狂飆國罵一路追打了整個街區，途中甚至還抄起路邊的三角錐企圖砸人，一旁同事勸架許久，才終於上前拉住陳男。

▲陳姓工人在追打中，一度抄起路邊三角錐要砸，所幸同事趕忙拉住，被打到腦震盪的王男則提告傷害。（圖／當事人提供）

王男回憶，他雖怕受暴力威脅，但又不想讓對方一走了之，在等警察期間仍停留在陳男附近，不料對方又突然火大追上來，直到警方到場，衝突才終於平息。

王男認為，近日許多人在外吃便當、甚至在車內吃東西被檢舉，但路上一堆人吸菸卻相對不受關注，而吸菸不僅汙染空氣、菸屁股更會使環境髒亂，比起進食遭檢舉的狀況，他認為更應關注脫口罩抽菸的行為。

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