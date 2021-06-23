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中共「百年黨慶」倒數　北京天安門封閉現場直擊

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲天安門廣場，象徵中共建黨百年歷程的1921-2021字樣造景正在搭建。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

中國共產黨將於7月1日，在北京舉行「建黨100週年慶祝大會」，天安門廣場，和故宮博物館，紛於23日起封閉，進行造景與座位搭建工程。《ETtoday新聞雲》記者今走訪天安門周邊，不到200公尺路程就兩度被攔查身分證件，據悉，已有在京台人獲邀參加活動，官方要求他們於28日起接受集中隔離，到時才能與「領導人」同台。

據天安門地區管理委員會、北京故宮博物院公告，因受施工影響，天安門廣場與北京故宮，自6月23日凌晨0時至7月1日暫停開放，直到「百年黨慶」活動結束後，7月2日起才考量「根據實際情況」適時恢復開放。

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲中共營建黨百年，維安程度升級。（圖／記者陳政錄攝）

除了核心區天安門廣場、北京故宮外，周邊中國國家博物館、毛澤東紀念館等也將相繼封閉，周遭地鐵站安排大量維安警力入駐，並關閉部分特定出入口，如北京地鐵前門站A出入口。

另一方面，北京奧體園區因國家體育館（鳥巢），預計將舉辦燈光秀和大型表演活動，周遭除將有交通管制外，辦公大樓也陸續收到通知，要求活動舉辦當周，原則上停止上班，人員只能在上午7時前、晚上12時候的時段進出該地區。

《ETtoday新聞雲》記者今實地走訪天安門周邊地區，在接近地鐵站不到200公尺的路程，就兩度被攔查身分證件，進入天安門廣場外圍，還需進行一次例行性的開包、過X光機的安全檢查，自拍桿、酒精等物品將無法帶入；天安門廣場周邊旅店，也被臨時徵用為維安人員、武警的休息場所，另人行道部署大量警力，大批機具入駐天安門廣場內，排設舞台座椅，搭建「1921至2021」字樣的百年黨慶活動大型造景。

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲平日人頭鑽動的天安門廣場，如今封閉無法進入，內部正搭建舞台、座椅、造景等設施。（圖／記者陳政錄攝）

北京市公安局23日發布「關於慶祝中國共產黨成立100週年大會預演期間採取交通管制的通告」，6月26日至27日預演活動結束，對天安門地區及相關道路分時、分段採取交通管制措施；本月13日起，北京官方已宣布，天安門廣場及附近9個行政區開始「淨空」行動，禁止無人機等任何飛行物出現，甚至包括鴿子、氣球等，外地包裹進京也須進行二次安檢，或直接喊停。

值得注意的是，目前亦有在京台人獲邀出席這次活動，據記者掌握，受邀人員包括大陸全國台商代表、在京台商和台青，北京官方要求這些人須在15日前，完成注射2劑次疫苗，並進行至少2次核酸檢測後，於28日起統一在指定酒店進行集中隔離，方可在7月1日當天，與「領導人」同台觀禮。

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▼北京加派警力於周邊巡邏、隨機攔查路過民眾身分證件，維穩態勢明顯。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）▲▼中共建黨百年,北京天安門周邊維安,6月23日。（圖／記者陳政錄攝）

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