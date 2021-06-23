直擊／超商開賣家用快篩試劑！店內現排隊人龍　民眾憂群聚

記者陳以昇、黃彥傑／台北－新北報導

因應疫情擴大採檢量，食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，民眾只要就近到藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買即可。對此，《ETtoday新聞雲》帶讀者直擊超商、藥局今（23日）開始販售快篩試劑的最新情形。

▲▼直擊超商開賣家用快篩試劑排隊情況，可見得排隊人龍。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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記者前往萊爾富新北五工店，店長向記者表示，目前發放號碼牌後，民眾可排隊購買，一人僅限購2盒。由於仍要在店內排隊購買，民眾坦言會擔心群聚。其中排第一位買到的民眾表示，他約莫1點半進入超商，付錢後即拿到快篩試劑，無現場拆封檢查流程；另外，他會先讓年長的阿姨、父親使用快篩試劑「因為年紀有了，很怕（病毒）在體內沒被發現。」

至於新莊區中正路上7-11超商員工則表示，該店並未接獲要賣篩檢試劑，所以沒有貨可賣。記者再前往大樹藥局，藥師表示昨晚就舖貨，截至中午為止，約有10組客人購買快篩試劑而已。

地點換到台北市龍江路大樹藥局，記者發現篩檢試劑擺在櫃檯販賣，一盒250元，不過現場沒有民眾排隊，購買人數不多，藥局也不方便透露有多少人購買。

▼藥局開賣家用快篩試劑。（圖／記者黃彥傑攝，下同）