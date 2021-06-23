慈濟今送件買500萬劑BNT！陳時中揭「2重點」：會再正式回文

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於今（23）早依程序正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，赴食藥署完成送件。指揮官陳時中表示，會再給慈濟正式回文，但關鍵在於是透過什麼管道及有無現貨等，會再正式回應。

台積電及鴻海永齡基金會日前獲得政府授權，將捐贈各500萬劑BNT輝瑞疫苗供國人接種。而慈濟基金會有意循相同模式捐贈500萬劑BNT疫苗，並於今日送件申請。

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陳時中則於下午記者會說明，會給慈濟一個正式回文，「但要看看裡面到底經過什麼管道、有沒有現貨」都要再檢視，有些也許要再經過討論，但仍會給予正式回應。

至於慈濟選擇購買BNT的原因，也在稍早發出3點聲明闡述理由，提及BNT是目前市面上最好的疫苗之一，且現行產能的供應較能符合我們的緊急需求；同時是唯一能施打在12至17歲青少年身上的廠牌。

慈濟表示，協助台灣民眾能儘早進行新冠病毒疫苗的普及施打，已透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，備妥前期相關申請文件，近日在疫苗採購來源上獲得初步的進展，預計購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，今日依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

▲慈濟今早赴食藥署完成疫苗送件。（圖／慈濟提供）