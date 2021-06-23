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桃市5家醫院開設孕婦疫苗接種門診　11責任醫院還有7千劑莫德納

▲桃園市長鄭文燦指出，市府已協調5家醫院提供孕婦疫苗接種門診，由專科醫師判定後提供孕婦參考，並選擇AZ或莫德納疫苗接種。圖為部立桃園醫院（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，市府已協調5家醫院提供孕婦疫苗接種門診，由專科醫師判定後提供孕婦參考，並選擇AZ或莫德納疫苗接種。圖為部立桃園醫院（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對孕婦疫苗接種需求，桃園市長鄭文燦23日表示，市府已協調5家醫院開設孕婦疫苗接種門診，由專科醫師提供孕婦疫苗接種建議，目前有莫德納與AZ疫苗可供孕婦接種，莫德納疫苗可於11家責任醫院接種；AZ疫苗則可至各區衛生所施打。

中央流行疫情指揮中心最近公布最新公費疫苗接種對象順序，其中孕婦與75歲以上長者同列第六類對象，鄭文燦22日宣布，擴大疫苗接種計畫即日起全市11家急救責任醫院、13行政區衛生所開放醫護人員、中央與地方防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等第一至三類者與孕婦，可至疫苗門診接種疫苗，但需先向各合約院所、衛生所以電話預約或網路預約掛號。

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鄭文燦23日在防疫專案會議上指出，桃園市11家急救責任醫院尚有約7000劑莫德納疫苗，可提供孕婦至11家急救責任醫院施打，如欲選擇施打AZ疫苗，則可至各區衛生所進行施打。

鄭文燦強調，孕婦施打疫苗需由婦產專科醫師進行專業協助判斷，衛生局已協調包括林口長庚醫院、楊梅區怡仁綜合醫院、中壢區天晟醫院、衛福部立桃園醫院、桃園區聖保祿醫院等5家醫院開設孕婦疫苗接種門診，孕婦接種前請先預約掛號，因每家醫院門診時間不一。

此外，下一波疫苗接種作業即將展開，自7月1日起新的疫苗接種規定，請衛生局與各單位做好接種規劃，目前除11家急救責任醫院可預約疫苗門診外，桃園市28處社區接種站將依照過去高齡長者接種經驗，透過疫苗接種通知單，採分齡分組方式完成施打，達到精準、友善、有序三大目標。目前桃園高齡長者已完成接種至79歲，在疫苗施打率高於配賦量情形下，請民政局針對65歲至78歲各年齡層精準計算人口數，待疫苗足夠後，逐一安排施打。

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