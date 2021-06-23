柯文哲掛保證記者會不公布姓名　高嘉瑜事後傻眼：男人都不能相信

▲高嘉瑜、柯文哲。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台北市長柯文哲日前點名，小禾馨診所拿到85瓶疫苗，是透過民進黨立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求，柯文哲22日加碼透露，記者會前就有跟高嘉瑜通過電話。對此，高嘉瑜證實此事，但表示柯文哲先前曾答應不會公布姓名，「當時我也是傻眼，想說男人都不能相信」。

好心肝診所爆出疫苗施打爭議，台北市政府19日下午公布調查結果，政風處長沈鳳樑透露，某中央級民意代表曾在5月30日向黃世傑轉達小禾馨診所的要求，黃世傑隨後把要求轉給疫苗專員做評估，專員再交代股長，柯文哲在回應媒體提問時則脫口而出，「我看報告是高嘉瑜」。

柯文哲22日防疫記者會中加碼透露，當天在開記者會之前1個小時，就有跟高嘉瑜直接通過電話，「我跟他說，這紙包不住火，與其事後人家去擠牙膏弄出來搞，你更慘，不如我直接講出來」。

對此，高嘉瑜22日晚間在政論節目中表示，那一天在記者會之前，台北市政府內部就有調查報告，內容提到「某中央民代打電話給衛生局長要疫苗」，當時她就詢問柯文哲，北市府給疫苗這件事情，是否為中央民代要就有，到底原則是什麼，衛生局應該親自說明。

高嘉瑜說，她也向柯文哲提出質疑，衛生局的標準與邏輯到底在哪裡，以及這份調查報告是不是有問題，根本是把責任推給民代；柯文哲則要她不用擔心，「我不會害妳，都是妳在害我」。

高嘉瑜還原，她當場向柯文哲提出反駁，「我說我哪有害你，然後他就講說妳講疫苗什麼的」，柯文哲還保證中央民代「我不會提到妳的名字，反正我們會含糊帶過」，她也當場選擇相信柯文哲的說法。

高嘉瑜說，沒想到下一秒，她就在記者會聽到，柯文哲說出「高嘉瑜」3個字，「當時我也是傻眼，想說男人都不能相信」。

針對高嘉瑜捲入關說疑雲一事，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，民進黨團已經公開表態，就是不認同高嘉瑜這樣的行為，目前內部也正在調查當中。

劉世芳指出，包括涉及在內的禾馨診所、台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑都有提出相關看法，「看得出來三方說法都還沒有對齊」，所以民進黨團內部仍在調查當中。

劉世芳強調，民進黨是一個有制度的政黨，所以如果內部調查認為高嘉瑜有涉嫌，就一定會做嚴正處理。

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