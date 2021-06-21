禾馨曝883人名冊！北市回擊：有非醫事人員　高嘉瑜5度要求配送疫苗

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

禾馨醫療被台北市政府點名違規施打疫苗，使禾馨醫療營運長林思宏21日召開記者會，出示與北市府衛生局所有對話紀錄，以及883人的施打名冊，強調一切都是按照規定施打。對此，台北市政府發言人陳智菡21日晚間回應，禾馨上傳的名冊上確實有非醫事人員，且根據北市衛生局長黃世傑的相關通訊內容，立委高嘉瑜至少5次要求配送疫苗給禾馨診所，林思宏卻避重就輕、刻意模糊焦點，說法與事實明顯有出入。

對於禾馨21日下午出面說明施打名單，黃珊珊上午在北市防疫記者會中先行一步回應，禾馨部分正在一一比對中，裡面違規部分，上週政風處有報告，有一部分打到非機構人員，也就是所謂關係企業，甚至是跟醫事機關沒關係的人士，這部分違規會依法裁處。

面對被北市府點名違規打疫苗，林思宏下午召開記者會，並對外公布與北市衛生局的對話紀錄，對話紀錄顯示，市府承辦人員主動詢問「你們還可以再幫忙打20瓶疫苗嗎？」禾馨則回覆「明天可打嗎？」但市府人員卻回「一定要今天，拜託，不然我們就慘了」。

林思宏也拿出883人施打疫苗名冊，強調每個人都是按照規定施打，施打名冊個資、身分證字號有碼掉，不過每次施打時間地點都有詳載。

針對禾馨拿出與衛生局對話紀錄，以及883人施打疫苗名冊，台北市政府發言人陳智菡21日晚間回應，台北市長柯文哲在6月2日的防疫會議上關注疫苗施打狀況，發現有部分大型醫療院所有疫苗施打緩慢的問題，這涉及疫苗覆蓋率與保護力，因而要求衛生局了解，衛生局則主動提出應可在一週內施打完畢。

陳智菡說，一週的期限是衛生局同仁自行提出，表示一週時間合理，衛生局在市府政策還沒開放給診所自行施打疫苗時，就先給禾馨疫苗的確有錯，但衛生局也一再要求禾馨施打要符合規定。初步核對，禾馨上傳的名冊上確實有非醫事人員，若與禾馨對北市府的承諾不符，給非醫事人員施打，就會依法開罰。

陳智菡進一步指出，根據北市衛生局長黃世傑的相關通訊內容，立法委員高嘉瑜至少5次來訊要求、請託配送疫苗給禾馨診所，不斷要求數量增加，林思宏卻避重就輕、刻意不提這段過程，還刻意模糊焦點，林思宏說法與事實明顯有出入。