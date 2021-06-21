快訊／遭北市衛生局長黃世傑批「得寸進尺」　高嘉瑜回擊

▲民進黨立委高嘉瑜（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲先前踢爆禾馨診所找民進黨立委高嘉瑜喬85瓶疫苗，衛生局長黃世傑今（21日）在議會加碼抨擊高嘉瑜得寸進尺，最先講的是醫護人員施打，後來又扯到房務人員、清潔人員，「就一直要」。對此，高嘉瑜稍早在臉書回擊，從未接觸也不認識禾馨診所任何人，也從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來。

高嘉瑜臉書全文：

自5月底第一次接到禾馨陳情，我們就立刻轉達給衛生局，在此之前，嘉瑜從未接觸也不認識禾馨診所任何人，也從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來。

嘉瑜基於保護醫護、孕婦、新生兒的立場轉達訴求，相信衛生局也是，因此快速允諾協助，也很感謝衛生局黃世傑局長及辛苦的衛生局同仁們協助。

過程中，禾馨也多次表達4家診所共1000多名員工，都是符合1～3類的施打名單，希望能有足夠的疫苗給予孕婦最完善的保護，包括醫護及診所的工作人員，嘉瑜幾次如實將訴求轉達給衛生局，都得到快速且善意的回應。

再次說明，禾馨是台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生，禾馨也承諾施打名單都合乎法令及規定。相信大家都是站在善意的出發點，想要盡最大的努力保護孕婦及新生兒。