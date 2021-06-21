快訊／北市認定禾馨施打對象違規　黃珊珊：準備開罰30～200萬

▲黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

台北市政府日前公布好心肝事件調查結果，禾馨診所拿了85瓶疫苗，中間包括立委高嘉瑜介入，21日再直指禾馨有違規施打在非機構人員，相關違規會依法裁處。對於禾馨醫療營運長林思宏21日公布跟北市衛生局人員完整對話紀錄、施打名單，並回擊「按照規定施打」，台北市副市長黃珊珊下午仍強調，禾馨違反《傳染病防治法》第29條，市府將依法開罰30萬至200萬元。

對於禾馨21日下午出面說明施打名單，黃珊珊上午在北市防疫記者會中先行一步回應，禾馨部分正在一一比對中，裡面違規部分，上週政風處有報告，有一部分打到非機構人員，也就是所謂關係企業，甚至是跟醫事機關沒關係的人士，這部分違規會依法裁處。

至於禾馨醫療營運長林思宏隨後出面出示與北市府衛生局所有對話紀錄，對話紀錄顯示，市府承辦人員主動詢問「你們還可以再幫忙打20瓶疫苗嗎？」禾馨則回覆「明天可打嗎？」但市府人員卻回「一定要今天，拜託，不然我們就慘了」，台北市議員徐巧芯21日下午在台北市議會質詢時提問「這個合理嗎」，台北市長柯文哲回應，自己不曉得細節。

對此，徐巧芯則繼續追問，禾馨最後到底有無拿疫苗施打到他人身上？現在究竟要罰什麼？他們施打給當時沒有跟衛生局說明的以外的人員嗎？黃珊珊則回應，依照傳染病防治法，禾馨違反第二十九條中央施打對象的規定，所以依照六十五條處罰30萬元到200萬元。