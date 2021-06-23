感謝立陶宛捐AZ　立院民進黨團邀請總理、國會議長訪台

▲民進黨團召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

立陶宛政府22日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳23日表示，建議政府在時間許可或疫情稍緩時，能夠邀請立陶宛總理、國會議長訪問台灣，讓立陶宛知道台灣在正向、良善力量上的循環，與立陶宛都是站在同一陣線。

立陶宛政府表示，9月底前將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也在推特發文表示，儘管只是很小的動作，但他很驕傲立陶宛能在對抗新冠肺炎的過程中，聲援台灣人民，「愛好自由的人們應該互相關照」。

民進黨團23日上午召開「民主自由同盟，攜手戰勝疫情」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰。

羅致政表示，在去年疫情剛開始發生時，全球都面臨口罩短缺，台灣不只供給內部需要，甚至提供口罩給重要的友邦，展現出「Taiwan can help」的重要訊息，這樣的幫助行動在當時並不期待有任何回報，純粹是基於人道價值、救援的立場，希望讓全世界一起對抗疫情。

羅致政認為，對於台灣陸續得到許多國家的幫助，「Taiwan can help」絕對扮演非常重要的催化角色，台灣在全球面臨口罩端缺時，願意回饋幫助國際社會，「目前這樣的回饋、善的循環已經開始啟動」，台灣應該給自己最大的肯定。

羅致政指出，無論是美國、日本乃至於立陶宛，在捐贈口罩給台灣時都不斷強調，這是一個自由民主同盟之間的互相支持與援助，雖然口罩與疫苗都只是對抗疫情的物資，可是背後所代表的意義是，這些國家基於民主自由人權的普世價值，在大家需要幫忙時互相提供協助。

羅致政強調，立陶宛是一個只有200多萬人的國家，土地比台灣大、人口比台灣少，但是在普世價值的立場上，這是一個值得尊敬的大國，「它是一個反共、堅持民主自由的國家」，相信台灣民眾都可以理解，台灣也要繼續努力，跟所有民主自由國家站在一起。

劉世芳表示，立陶宛是一個溫暖、友善的國家，而這是一個友善的循環，民進黨團在此表達感謝，去年全球疫苗還沒上市，當時的口罩是珍稀資源，就好像今年疫苗還沒辦法普及到全球非常多國家，同樣也是珍稀資源，這種基於兩國的情誼願意伸出援手，就是一個在自由民主價值同盟上最好的範例。

劉世芳也說，建議政府在時間許可或疫情稍緩時，能夠邀請立陶宛總理、國會議長訪問台灣，讓他知道遠在太平洋彼岸的台灣是最友善的，台灣在在正向、良善力量上的循環，與立陶宛都是站在同一陣線。

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