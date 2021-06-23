許淑華爆：環南市場累計22人確診　「幾乎每天都有案例產生」

【11：30 新增環南市場自治會長林勝東說法】

記者袁茵／台北報導

北農日前爆出群聚感染，引發不少菜籃族擔憂；台北市議員許淑華提及，環南市場從5月25日到目前為止，累計有22個確診案例，且幾乎每天都有案例發生，儘管北市三度對1054人造冊進行快篩，實際快篩人數僅790位，剩下的264位可能是隱藏性黑數。

台北市議員許淑華23日表示，22日接獲環南市場攤商陳情，環南市場內部陸陸續續還是有攤商確診，擔心也害怕不知道怎麼處理；她去調資料後發現，從5月25日到目前為止，環南市場累計22個確診案例，且幾乎每天都有案例產生。

許淑華說，儘管北市府在9日、11日和18日分別造冊1054位進行快篩，但實際快篩人數僅790位，還有264位可能是隱藏性黑數，北市應積極、立刻對剩下264位進行強制性快篩。

許淑華提到，環南市場跟北農很近，環南市場目前的流動人數大約2800人，擔心這樣是否造成另一個防疫破口？希望北市府能針對匡列對象做擴大匡列，若擴大匡列快篩，趕快找出確診黑數，讓該隔離的人趕快隔離，「不要讓他們進來環南市場，別讓環南市場造成另一個群聚問題。」讓其他沒問題的攤商好好工作，別影響到這些人生計。

環南市場自治會長林勝東23日接受《ETtoday新聞雲》採訪時則表示，這不是22個攤商爆發確診，是陸陸續續的各個零星個案，從4月底累積到6月23日為22人確診，目前已有18攤禁止營業，因為有確診必須自主隔離或到醫院治療，好了還要再經過衛生局PCR檢測，持陰性證明才能來登記，並恢復營業。

至於目前快篩狀況，林勝東說，環南市場快篩是4月、5月初就強制攤商和工作人員強制快篩，並換取識別證；台北市副市長黃珊珊很關心環南市場，因此派了3批機動快篩隊來快篩，結果是零星個案，後續因醫護人員吃緊便撤離，「環南市場是安全的。」

林勝東也提及，22日北市議員們在北市議會幫環南市場爭取打疫苗，因此有接到黃珊珊電話，提及本週攤商與業者員工都能打到疫苗，相信疫苗打下去後，環南市場疫情絕對能控制。

▼許淑華說明環南市場感染狀況。（圖／翻攝許淑華臉書）