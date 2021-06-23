BNT是最好的疫苗　慈濟曝「3購買理由」：唯一能打12-17歲青少年

▲慈濟慈善事業基金會執行長顏博文前往食藥署送件。（圖／慈濟提供，下同）

記者黃君瀚／綜合報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於今（23）早9點前往衛福部食藥署完成送件程序，依程序正式購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，稍早發出3點聲明闡述理由，提及BNT是目前市面上最好的疫苗，且是唯一能施打在12至17歲青少年身上的廠牌。

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慈濟基金會聲明選擇BNT疫苗是基於以下3點理由：

1. BNT疫苗是我們目前所知最好的疫苗。

2. BNT現行產能的供應比較能夠符合我們緊急的需求。

3. BNT疫苗是目前市面上唯一能施打在12-17歲青少年的疫苗。

▲慈濟執行長表示，21日並未接到總統府來電，但申購疫苗一切依照政府相關規定辦理。

本站新聞〈慈濟購買BNT原廠500萬劑疫苗！執行長今早親赴食藥署完成送件〉報導，慈濟基金會為協助台灣民眾能儘早進行新冠病毒疫苗的普及施打，已透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，備妥前期相關申請文件，近日在疫苗採購來源上獲得初步的進展，預計購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，今日依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

顏博文說，慈濟特別編列超過10億台幣提供醫療物資採購及疫急紓困，以支援中央及各地方政府的第一線防疫人員的防疫行動，及時足夠的疫苗是刻不容緩的議題，疫苗採購是在與時間賽跑，因此，慈濟本著搶救生命的人道精神，依循合法程序與完備文件流程，期待盡快獲准購入疫苗給民眾施打，以協助政府與民眾脫離疫情的陰霾，虔誠祈福台灣早日恢復健康的生活與正常的經濟活動。