慈濟購買BNT原廠500萬劑疫苗！執行長今早親赴食藥署完成送件

▲慈濟慈善事業基金會執行長顏博文正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向食藥署完成送件程序。（圖／慈濟提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文於今（23）早9點，在慈濟慈善事業基金會副執行長何日生及律師陪同下，依程序正式將購買BNT德國原廠500萬劑疫苗相關文件，向主管機關衛生福利部食品藥物管理署完成送件程序。

慈濟基金會提到，為協助台灣民眾能儘早進行新冠病毒疫苗的普及施打，已透過海內外慈濟人多方管道及專家學者的共同努力下，備妥前期相關申請文件，近日並在疫苗採購來源上獲得初步的進展，預計購買BNT德國原廠500萬劑疫苗，今日依政府相關法規與作業流程提出輸入申請，後續將積極配合主管機關進行文件審核，早日提供WHO認可的疫苗給台灣民眾施打。

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▲▼慈濟執行長表示，21日並未接到總統府來電，但申購疫苗一切依照政府相關規定辦理。





慈濟基金會指出，佛教慈濟慈善事業基金會對於協助台灣取得疫苗的努力極為積極。顏博文提及，有關慈濟對新冠疫情的疫苗取得，從台灣疫情開始嚴重，慈濟陸續與主動或被動有願意提供疫苗者洽談，今天能夠正式送件要感謝政府主管機關與防疫指揮中心的指導和支持、各界善心企業與人士的敦促和護持，以及有志一同夥伴的相互堅持與努力。



至於外傳總統府於21日上午致電關切慈濟申請購買疫苗送件的事宜，顏博文表示，慈濟在21日沒有接到總統府的來電，但申購疫苗一切依照政府相關規定辦理，希望能夠協助台灣早日度過這場疫情。



顏博文說，慈濟特別編列超過10億台幣提供醫療物資採購及疫急紓困，以支援中央及各地方政府的第一線防疫人員的防疫行動，及時足夠的疫苗是刻不容緩的議題，疫苗採購是在與時間賽跑，因此，慈濟本著搶救生命的人道精神，依循合法程序與完備文件流程，期待盡快獲准購入疫苗給民眾施打，以協助政府與民眾脫離疫情的陰霾，虔誠祈福台灣早日恢復健康的生活與正常的經濟活動。