基隆成功市場今第三度復市　攤商嘆：再沒人來真要吃土了

記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功市場5月中爆出疫情，5月20日到29日休市，期間因疫情未控制，繼續延長至6月4日才開市。不過4天後，又因有攤商確診，市府要求2度停業到22日，並擴大消毒及篩檢密切接觸者，今（23日）總算第3度復市，管委會希望民眾放心來採買。攤商說：休28天快1個月，再沒人來真要「吃土了」。

▲基隆成功市場3度復市。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

3度復市成功市場，23日不到3成攤販開張，購買人潮稀稀落落。成功市場副主委楊明偉說，5月中成功市場多名攤商、家人染疫休市，現在空調、管線及水槽都消毒過，很安全，希望民眾放心來採買，也希望讓攤商能早日注射疫苗，一來保障攤商和消費者的安全，民眾來也有信心。

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最早是1名豬肉攤商5月20日確診，停業期間又有2名被豬肉攤商及其10多名家人確診，因而延長休市期間，6月4日開市後又有確診案例，所以延至23日3度開市。

▲基隆成功市場23日恢復營業，依防疫要求生鮮肉品市場仍要「2罩1套」。

基隆市府產發處長黃健峰表示，成功市場23日恢復營業，依防疫要求，生鮮肉品市場的部分仍要2罩1套，進入量體溫及消毒，單、雙號管制人流。

市場1樓1名賣蔬果攤商說，關了2次，休了28天將近快1個月，真的經營不下去，再沒人來真要「吃土了」；2樓另1名攤商說，休了共28天，再休下去恐就會倒了，夫妻倆度日子經營，有多少做多少。

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