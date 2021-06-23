好市多買錯4樣被唸1個月！妻放「這罐」讓他崩潰：絕對是故意

▲去好市多購物時，民眾通常會先列出清單。（圖／記者許力方攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

許多人到大賣場購物前，都會先列出清單以避免漏買或買錯。一名男網友就表示，因為之前曾有買錯商品，被老婆念了一個月，前幾天又被交待去採買，沒想到老婆除了留一張紙條，還特別放下一罐葉黃素，提醒他「吃顆葉黃素再出門」，讓他直呼「千萬別得罪女人」。

一名人夫在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，上次去好市多只不過是買錯點東西，就被老婆念超久，都一個月了還一直記著。近日他老婆又交待他去採買，並在桌上放了一罐葉黃素和一張紙條，上面除了寫下購物清單外，還貼上一張備註，「吃顆葉黃素再出門，隊友！不要再買錯了！上次10錯4」。讓他無奈表示，「放這罐絕對是故意的，我感受的出來，是讓我補眼睛，順便長長記性」、「女人是最會記仇的生物」。

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▲這次他老婆要他先吃葉黃素再去購物。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

網友見狀紛紛留言回覆，「字體非常的有生命力（咬牙切齒的樣子）」、「10錯4，真心不是記仇」、「10錯4很誇張欸，我家是買10回家變成15（5包都是隊友挑的零食」、「還好不是雌激素」、「叫隊友去711拿個貨還要打給我，你後3碼幾號？拳頭能不硬嗎？」

隔3天後，這名人夫又在該社團發文，表示「很多社友關心我是否還健在」，指他這次10錯2，邊買時還邊流手汗，且時不時觀看網友們的回覆，還買了德國豬腳跟紅酒，要孝敬妻子。他還備註，「星期一了，恭喜我還活得很好」、「太座說，既然葉黃素有效，就納入下次購物清單」、「德國豬腳配紅酒，成功安撫女人的情緒」。

▲原po此次10錯2，妻子表示，有進步。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

網友紛紛笑回，「安太座>安太歲」、「恭喜你有看到隔天的太陽~可喜可賀」、「10錯4又如何，有勝利打點才厲害。恭喜！」、「羨慕，我上次買錯就罰拖地拖到現在。」、「好想知道那買錯的是拿成什麼東西？」、「我老公3樣只會帶回1樣，其他全忘了！給紙條，還會忘記看」。

▲原po特地買豬腳，要來孝敬妻子。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）