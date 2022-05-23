好市多神物變雷品　「毛量少一層」對比圖曝！會員氣炸：還漲價

▲左邊是舊款，右邊是新款。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品五花八門，其中一款「超細纖維擦拭布」受到許多人喜愛，近來有會員回購，卻發現商品變差了，他生氣表示，隨著原物上漲，商品價格也跟著上漲，不僅變貴商品品質還變差，對比舊版的抹布，絨毛變得較薄，用不了幾天就來越稀疏，吸不了多少水，「超雷！」

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，一直都很喜歡好市多的黃色抹布，最近再回購時，發現商品改版了，他拿出舊版抹布比對，舊版的棉絮豐厚，新款的看起來較薄，「原物料漲價你可以調漲，但是不要偷工減料」。

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▲左邊舊款絨毛較豐厚。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

他坦言，這款抹布用了很多年，但每一次改版都令他很失望，「從早期雙面厚長絨，變成舊版單面厚長絨，最近更變成新版大標籤單面稀疏長絨」。使用後他極度不滿意，用不了幾天絨毛就越來越稀疏，「吸不了多少水，難用死了！超雷！」

貼文一出，許多網友有同感，「而且還越來越貴，從469到現在500多」、「我今天才拿去退耶 ！真心覺得超難用」、「真的越來越難用」、「雷又擰不乾，媽媽手發作」、「看來手中舊款要珍惜的用了」、「接受漲價，但無法接受漲價又品質下降」、「而且味道變得好臭，有一種油耗味」、「早期到現在 時間越長毛就越少，好感嘆」、「舊版的很厚實我還有一條 ， 新版的根本無法比」。

▼網友也認為沒有以前好用。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

