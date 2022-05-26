隱藏版！好市多買到「賓士級西瓜」嗨曝剖開圖　全場羨：保證甜

▲切開後剖面竟然是賓士的LOGO。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）商品眾多，加上退貨方便，深受台灣民眾喜愛，一名網友日前到賣場，買了西瓜回家，剖開之後發現大驚喜，西瓜內部竟然藏有「高級標誌」，他開心地拍下照片PO上網，貼文一出，許多網友看到後超羨慕，「看來又必須去好市多一趟」、「這種西瓜才是絕品」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」，日前到好市多購物，買了一顆紅肉的大西瓜回家，剖開後發現，裡面已經裂開了，而裂痕的模樣竟然是名車「賓士」的Logo。彷彿是中樂透一般，讓他又驚又喜，「這週才買到的『賓士』標誌西瓜，希望會甜甜」，而他吃完之後也大讚，「真的很甜很沙很多汁，趕快去扛一顆試試」。

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他也分享挑西瓜時的訣竅，「挑西瓜的重點，底部的黃色要黃一點（沒曬到太陽的地方），西瓜頭跟屁股要均勻，不要大頭小身體，肚臍要小，應該就差不多甜到不要不要了」。

貼文一出，引起許多網友討論，「裂開的好吃」、「保證甜，都裂果了」、「前幾天買一個，有甜」、「這看起來就好好吃」、「這台賓士西瓜，看起來就很甜」、「抽中隱藏版了」、「watermelon還敢裝Benz啊」、「再剖一片可以掛車頭」、「有賓士商標的，肯定頂級」、「莫非這就是傳說中，西瓜界的賓士」。

▼網友讚，裂開的保證甜又多汁。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）