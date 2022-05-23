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印度會員投訴遭好市多員工「種族歧視」　賣場回應：已致歉

▲▼環狀線周邊房價漲跌互見-中和站(帶周邊大型賣場，Costco、家樂福、HOLA特力和樂等)、中山路，景平路口。（圖／記者宋良義攝）

▲有一位印度會員投訴，在好市多的中和賣場遭到種族歧視的對待。（圖／記者宋良義攝）

記者林彥臣／新北報導

《東森新媒體ETtoday》記者接獲一位美式賣場好市多（Costco）的印度會員投訴，接連在4、5月遭到種族歧視的待遇，讓這位會員相當不滿。對此賣場方面也回應，已向該名會員致歉，並且加強員工辨識流程與話術。

該名印度會員投訴指出，5月18日在好市多中和賣場購物時，該店工作人員在要結帳辨識卡片上照片時說，「照片比較黑噢！」 並且一直反覆比對，另外在4月5日時工作人員甚至要求會員脫掉口罩，不顧疫情期間口沫傳播，這些行為都令他感到相當憤怒。

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這位印度會員還在會員投訴指出，入場時也是確認過卡片才能進場消費的，何須在結帳時遭受此等近乎歧視之言論？難道好市多賣場不知道何謂種族歧視言論及不能無理的論判別人膚色之事嗎？

記者致電好市多方面求證，好市多行銷企劃部副總經理王友玫對此表示，「對會員發生不愉快的購物經驗，我們在此致歉。在疫情嚴峻的情況下，我們要求會員入場購物皆要配戴口罩，在結帳時也是一樣的要求，藉此保障會員及員工的安全」。

王友玫說，「由於好市多屬於會員制賣場、為確保會員本人購物權益，收銀人員會確認會員卡上的照片；而在確認會員卡時，由於收銀人員當下無法正確判斷照片內容、而讓會員感到不舒服。賣場主管在收到會員反應時，已代表公司和會員致歉，同時也再加強員工識別會員卡的流程與話術」。

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