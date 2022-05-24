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車鑰匙不見！宜蘭妹奔汐止店買完GG了　好市多「神級服務」暖哭

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲宜蘭妹特地跑到好市多汐止店採購。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）商品五花八門，退貨方便加上神級服務時有耳聞，深受不少會員喜愛，更吸引一位宜蘭妹特地前往汐止店大採購，沒想到買了滿滿一車後，卻發現車鑰匙不知道掉哪去。眼見已經很晚了，車上又有不少生食，但好市多的做法讓她超感動，忍不住大飆淚，「服務真的沒話說！」

一位女網友24日在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，說她23日特地從宜蘭跑到汐止店消費，開開心心地買了一整車，結果準備要到停車場開車的時候，發現車鑰匙不知道掉哪裡去了，找了可能掉的地方都沒有，只能請宜蘭朋友幫忙送備用鑰匙過來。不過，因為原PO是晚上的時候去的，在等待親友期間，好市多其實已經休息了。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲宜蘭妹買了滿滿一大車。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

沒想到，好市多工作人員不僅留下來陪等，副店長更做出暖心一舉動，「他們員工加班等到我們親友來（快11點），真的非常不好意思……然後拿到鑰匙要把東西放上車的時候，副店長還把我們生食的部分換成新的……已經完售的還可以下次換上……」這讓宜蘭妹不禁一邊直呼真的很不好意思，一邊又覺得超級感動，感嘆好市多服務真的沒話說。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲在等親友的時候，好市多已經打烊了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文吸引超過1.2萬人按讚，許多網友紛紛熱議，「這種貼心服務，真的一輩子忘不了」、「我也覺得汐止店人員非常貼心」、「Costco也太貼心」、「太暖了吧！這2年疫情很少去好市多，今年認真考慮是否不續了。但看到妳的分享我決定繼續支持好市多，太讚了」、「怎麼那麼感人？」話題還釣出不少宜蘭人敲碗，「宜蘭不知道什麼時候才會有好市多」、「宜蘭人最方便到的汐止店，希望宜蘭也開好市多。」

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