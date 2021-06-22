南投打疫苗後已6死！縣府放寬接種年齡　新增孕婦為優先對象

▲南投縣即起擴大新冠疫苗施打年齡層。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

AZ疫苗施打後猝死人數持續增加，南投今新增一名死亡個案，為91歲有慢性病和失智病史的老婦，施打6天後過世；有鑑於猝死案引發「緩打潮」、接種率暴跌，南投縣政府今天宣布將擴大接種年齡層並增加合約醫療院所，即日起75歲（原民65歲）以上長者可於59家院所預約施打，新增為優先對象的孕婦朋友則可赴8家醫院施打。

南投縣衛生局指出，今天接獲醫院通報新冠肺炎疫苗接種不良反應死亡事件，為累計第6例，一名住在長照機構的91歲高齡老婦，罹有高血壓和失智症，在13日接種疫苗後，19日死亡；衛生局已依疾管署規定完成疫苗接種不良反應通報，後續將協助家屬提出「預防接種受害救濟」申請，可獲縣府10至20萬元慰助金。

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AZ疫苗「緩打潮」在南投越見嚴重，縣府衛生局指出，20日當天在各鄉鎮市設置大型疫苗接種站，接種率低到5.7%，為鼓勵民眾持續接種、擴大具備保護力的人口基數，因此推出「「阿公阿嬤揪團打疫苗」活動，將本次新冠肺炎疫苗放寬接種年齡層放寬為75歲（原民65歲）以上，亦即民國35年（原民45年）以前出生的長者。

▲▼南投縣擴大疫苗施打年齡層，並新增孕婦為優先對象。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局說，本次提供接種服務的合約醫療院所有59家，包括醫院8家、診所38家和鄉鎮市衛生所13家，在輔導合約診所方面增加10家；另南投市福山里集會所和竹山鎮瑞竹集會所將由衛生所設置衛星接種站，南投市中興新村的光華里、光輝里、光榮里、營南里和營北里民可就近至蔡良迪診所（中學西路85號）接種。

衛生局提醒，衛生所約定接種時間為今天起至25日為止，醫院、診所則為26日止，請符合接種對象的長者與醫療院所約定接種時間後，攜帶健保卡、身分證前往接種；請依指定報到時間準時前往，避免接種作業進度並造成造成群聚。

孕期婦女方面，同樣在今天起可至縣內8家醫院接種AZ或莫德納疫苗，請先電話洽詢安排接種後，攜帶健保卡、身分證及孕婦健康手冊前往指定地點接種；相關院所聯繫資訊可上縣府官網防疫專區(https://www.nantou.gov.tw/covid19/page.asp?pagenum=1&cid=2682#main)、「南投縣政府」臉書官方粉專查詢。

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