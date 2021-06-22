彰化千人快篩「進果菜市場須7天內陰性證明」　沒接種前每周採檢

▲彰化果菜市場明天啟動千人快篩。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

北農已有45人確診，彰化縣內有7個果菜市場，連同運輸皆跟北農有密集聯繫，明天(23)日將起在溪湖、員林啟動千人快篩，未來民眾必須持「快篩陰性證明」才能進入果菜市場。

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彰化縣推出「果菜產銷鏈安心防疫專案」，包括針對果菜市場工作人員進行自主健康管理、全面清查列冊管理有症狀者要篩檢、7家果菜市場高風險工作人員快篩、果菜市場動線管制專案查核、單一出入口管制實聯制、出入口監視系統及影像資料保存、推動快篩護照爭取施打疫苗、進入轄內果菜市場須主動出具7天內快篩陰性證明。

彰化縣長王惠美指出，從明天起啟動果菜市場工作人員COVID-19抗原快篩，對象以實際從事果菜物流運送之工作人員貨運行及販賣商等，還有與果菜物流運送工作人員頻繁接觸者之市場、包裝場工作人員、承銷人、供應商、盤商等，頻繁進出果菜市場之盤商及農民等。

王惠美表示，明天6月23日分二場進行，第一場上午8時30分至12時在溪湖果菜市場、第二場下午12時30分至16時在員林果菜市場，至於田中、社頭、北斗、永靖、彰化市等果菜市場正安排設站中。

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