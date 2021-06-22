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北農45染疫害各縣市心驚驚　西螺果菜市場快篩212人結果出爐

▲雲林縣今日於雲林基督教醫院，針對批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群，共212人進行快篩作業，並發給陰性證明書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣今日於雲林基督教醫院，針對批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群，共212人進行快篩作業，並發給陰性證明書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應台北農產公司發生群聚感染，雲林縣今(22)日於雲林基督教醫院行政大樓一樓，針對批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群，包含司機及助理員等共212人進行快篩作業，並發給陰性證明書；縣長張麗善呼籲中央儘速撥配疫苗，讓雲林近2千位農業產銷相關從業人員都能施打。

雲林縣西螺果菜市場跟台北農產公司在農產品運銷有著密切連結，雲林縣政府指出，為將風險降到最低，因此縣府尋求雲林基督教醫院協助，立即在西螺果菜市場旁的雲林基督教醫院設置快篩站，進行市場相關從業人員快篩。

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雲林縣長張麗善指出，行政院已宣佈針對市場、屠宰場、化製場與魚市場等第一線農業從業人員列入優先施打疫苗，希望中央能趕緊撥配疫苗，讓市場人員快篩陰性後就能馬上施打。

張麗善說明，而為防堵疫情，雲林除了西螺果菜市場以外，20個鄉鎮市農會、農業合作社都有人員南北運輸串流，因此，明天將於土庫農會後方廣場設置快篩站，針對鄉鎮市農會與農業合作社人員、運輸人員等近200位相關從業人員快篩，協助他們取得陰性證明，以便進入北部市場交易，保護從業人員和所有可能接觸人員的安全。

農業處長吳芳銘表示，西螺鎮、二崙鄉是雲林縣最大蔬果產區，西螺果菜市場蔬菜交易量佔全國三分之一，且有4成運銷台北等北部地區，台北果菜市場爆發群聚染疫後，雲林縣政府針對西螺果菜市場相關運銷人員進行快篩，務必確保雲林的所有肉品、蔬果等農漁產品安全無虞。
 
雲林縣長張麗善強調，防疫不分彼此，為防範疫情並將風險降到最低，在西螺果菜市場內外都嚴謹進行防疫規範，包括落實出入口單一管制，進出量測體溫、酒精消毒等，縣政府和西螺果菜市場、西螺鎮公所共同合作，落實防疫政策避免群聚感染。

▲雲林縣今日於雲林基督教醫院，針對批發市場、集貨場人員及往返北農果菜市場高風險族群，共212人進行快篩作業，並發給陰性證明書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善下午前往現場視察，並表示希望中央能趕緊撥配疫苗，讓市場人員快篩陰性後就能馬上施打。（圖／記者蔡佩旻翻攝

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