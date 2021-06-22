疫情嚴峻停課不停學　長榮真愛教學零距離

▲台南市長榮中學為落實政府「停課不停學」政策，更超前部署，動員各方人力將學生下學期的課本、講義、資料等分類包裝，郵寄到府。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

當新冠疫情嚴峻全國進入3級警戒，長榮中學校園裡全天戴著口罩上課的師生，在停課令發布之後，便瞬間切換成了線上遠距教學模式，原來日日相見相聚的老師和同學，可以變成電腦螢幕上的一個個切割畫面，持續學習。

為因應線上教學的需求，長榮中學的老師們在一開始停課時，就全力投入課程的準備，在最短時間內熟悉操作介面與方式，自行添購週邊設備，無論採用預錄或直播，都可看見老師們為了使同學們學習不中斷所付出的心力。

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除了落實政府「停課不停學」政策，長榮中學更超前部署，動員各方人力將學生下學期的課本、講義、資料……分類包裝，郵寄到府。既避免了家長與學子返校造成群聚，也省去遠道家長的舟車勞頓之苦。酷熱的6月天裡，學校動員了校內的教職員、效果書局及三民出版社等人員，甚至是老師的親眷，汗流浹背地打包裝箱，並且一件件仔細校對，謹慎封箱，送上郵車，只盼望下學期的課本能盡快送到每位學生手中。

收到課本的家長們大都感到驚喜，也感動於學校的細緻貼心，也有不少家長與同學傳訊向師長們表達感謝，因為校方與師長們體貼而周詳的行動，讓家長們在防疫停課期間對家中孩子們的學習沒有後顧之憂。

長榮中學許德勝校長在收到許多家長對於課本郵寄到府的好評之後，特別感謝高中部林圻川主任、國中部呂宗霖主任居中協調，各班導師聯繫及校對學生的姓名、住址，以及三民書局與效果書局人員的盡力協助。長榮中學真誠用心地關懷每個在校的學生，縱然疫情嚴峻，但長榮有愛，真愛零距離。

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