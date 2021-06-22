桃園青年局推出「防疫三雲」　線上多元課程開辦

▲「防疫三雲」線上學習課程。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國三級防疫警戒期間，為了讓青年朋友們，宅在家不無聊，學習和公益服務不中斷，桃園市青年局推出「防疫三雲計畫」，針對青年職能課程、社團活動、志工服務三大面向，於雲端展開「雲課堂」、「雲志工」、「雲社團」三朵雲課程及活動，讓青年朋友不受疫情影響生活！

市府青年局22日指出，防疫三雲計畫中的「雲課堂」開設多達66堂的線上職能課程與線上才藝課程，自6月份開始，在青年局臉書粉絲專頁線上直播，持續陪伴大家直到9月熱情不停歇！透過線上職能課程，邀請不同的業界前輩傳道授業解惑各類青年就業需求，不論是因應畢業季推出求職面試技巧或是給職場老鳥的職場生存守則，不同職涯主題滿足各類宅青年；線上才藝課程則有滿滿手作課程、創客實作、生活應用、企劃課程等，讓居家生活更加豐富多彩，充實自我。

▲雲志工-為醫護加油。（圖／青年局提供）

「雲志工」將於7月開始招募1,000名線上志工，展開青年線上志工服務活動，不受限於實體志願服務的執行，可改以線上行動取得志工服務認證時數。包括：運用自身社群平台的影響力分享具有公益性及公共議題的文章、挖掘周遭暖心的人事物透過影像紀錄分享、挑戰一日行動家自拍自錄影片等，青年局鼓勵青年用多元的方式進行服務行動，讓志願服務的熱血行動持續進行，完成任務取得數位服務證書，為自己留下光榮紀錄，也讓志工服務永不停歇。

「雲社團」則是為廣大的社團青年尋找情感紓壓出口，不論是無法舉辦成發的遺憾、見不到面的疏離感、失去目標的無力狀態，均一一對症下藥，例如社課、工作坊及成發改以線上形式進行，將有魔術社、漫研社、嘻研社等多達10種不同類型之社團在青年局IG推出線上聯合成果發表活動及線上宅社課，另外還有音樂型學生社團串聯防疫正能量推出抗疫歌曲創作，充分發揮社團青年影響力，再加上IG談心直播室舒緩防疫憂鬱能量等多種線上行銷活動，讓這個因為疫情無法群聚的暑假，一個人在家也不孤單，還能認識更多志同道合的跨校新朋友。

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