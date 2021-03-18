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桃園高中職大專院校社團逾2000個　青年局首創社辦窗口

▲桃園高中職以上校園組織逾2,000個，發展蓬勃。（圖／青年局提供）

▲桃園高中職以上校園組織逾2000個，發展蓬勃。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局18日指出，桃園高中職、大專院校社團及學生組織，發展蓬勃，目前已超過2000個，該局全台首創社團單一服務窗口「社團專案辦公室」(簡稱社辦)，整合同學最在意的經費補助、場地借用、培訓課程及交流活動等，提供最強資源指南及一條龍式專人服務，讓社團學生輕鬆揮灑創意不再受限。

▲桃園高中職以上校園組織逾2,000個，發展蓬勃。（圖／青年局提供）

▲桃園高中職以上校園組織逾2,000個，發展蓬勃。（圖／青年局提供）

青年局強調，該局提供學生們校園社團最強指南，社團活動中常常遇到經費不足、場地不夠用，社辦都樂意伸出援手，歡迎學生們直接前往青年事務局1樓社辦的實體辦公室諮詢並尋求協助，社辦將熱情提供完整服務。

中大壢中學務主任游鐘緯表示：「社團活動不僅對學生的綜合能力有實質的幫助，社團歷程紀錄也有益於學生的未來發展。」青年局持續鼓勵青年們參與各項社團活動，首次推出「社團學習歷程紀錄手冊」，不僅是重要的學習時數證明，社辦也將不定期舉辦抽獎活動或提供驚喜禮物，鼓勵同學將參與社團活動難忘的回憶記錄下來。

開南大學學生會會長張凱勛表示：「從高中參加康輔社到現在擔任大學學生會長，深刻感受到青年局對於社團的支持，局裡提供的豐富資源，讓我們真的有機會實現夢想。」

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桃園青年局社團學生組織社辦窗口

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