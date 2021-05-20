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南投縣首創線上教學Youtube公播版　停課首日1387名學生到校

▲停課不停學，南投全國首創使用線上學習公播版。（圖／南投縣政府提供）

▲停課不停學，南投全國首創使用線上學習公播版。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

因應新冠肺炎疫情警戒升級，教育部宣布全國昨（19）日起停課，南投縣府教育處除鼓勵親師生善用政府與民間相關的科技輔助自主學習資源，也開發線上直播教學公播版，在Youtube和FB的常用平台上播放，讓不諳操作電腦的師生都能順利上線學習，創全國之先。

南投縣教育處指出，因應疫情停課和遠距教學需求，日前緊急邀集學校和教師進行線上直播教學演練，並指定責任國中小各負責1個年級的線上直播教學和課程安排，從1年級至9年級可分別至埔里、南光、草屯、炎峰、南投、漳興等6所國小，以及南崗、延和和埔里等3所國中學校學校網頁觀看同步課程。

▲南投停課不停學，創新全國使用線上學習公播版。（圖／南投縣政府提供）

▲停課不停學，南投全國首創使用線上學習公播版。（圖／南投縣政府提供）

縣府教育處長陸正威表示，除委由9個學校製播公播版，教育處網站也設置數位學習平台專區，將國內所有自主學習平台整合在一起，方便師生選用，希望提供在家學習的有效工具，讓防疫期間的學習不中斷；親子利用手機或電腦、平板等，就可連上Youtube觀看老師上課情形，可減輕所有學校教師需上線錄製課程或直播線上教學的負擔，也能節省網路頻寬使用量。

▲南投停課首日有1300多名學生到校。（圖／南投縣政府提供）

▲南投停課首日有1300多名學生到校。（圖／南投縣政府提供）

陸正威也指出，若孩子家中無相關設備，可跟學校借用；而停課期間若家長有工作不便請假照顧孩子等特殊需求，學生仍可到校接受照顧，並由學校提供學生線上學習工具和免費營養午餐，昨停課首日共有1,387名國中小含幼兒園學生到校，到校率為3.87%。
 

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