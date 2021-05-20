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【廣編】宏碁打造萬元以下教育筆電　滿足全台學生線上學習的需求

▲▼宏碁,教育筆電,線上學習,疫情。（圖／宏碁提供）

▲宏碁緊急打造教育筆電機種，建議售價16,900元，專案價9,990元。

圖、文／宏碁提供

全台疫情升溫，近日政府宣告停課不停學，電腦相關設備需求量數倍成長，為因應全台學生的線上學習需求，宏碁動員全公司力量調度貨源加緊供貨，更是緊急打造萬元以下教育筆電機種，鎖定11.6吋螢幕、8GB RAM、256GB SSD儲存，內建Windows 10 Home正式版標準作業系統，建議售價16,900元，專案價9,990元，來滿足全台學生線上學習的需求，五月底開始陸續交貨。

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宏碁教育筆電線上學習疫情

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