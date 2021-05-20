【廣編】宏碁打造萬元以下教育筆電　滿足全台學生線上學習的需求

國內新冠肺炎疫情升溫，屏東縣警局今(20)日起動員民防、義警及結合相關業管機關共同深入社區、傳統市場、夜市及民眾常聚集處所，印製宣導標語以走動式宣導，呼籲民眾減少外出群聚，並落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫作為，共同守護彼此健康。