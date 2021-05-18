停課變停學！新北線上學習平台掛點　教育局提4平台：分流登入

▲雙北線上教學平台湧進上萬人次，導致系統當基。圖為北市學生使用「酷課雲」。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

雙北市昨日宣布國中小學生「停課不停學」，今（18日）起在家中線上學習，但不少學生及家長反應，雙北的官方線上學習系統一路當機。新北市教育局稍早表示，目前新北親師生平台同時上線之瞬間連線數較多，一時造成入口壅塞，教育局已緊急規劃認證分流措施，並以已連繫各平台共同解決。

根據新北教育局數據統計，親師生平台今日早上6-10點進線人次破40萬，單一小時瞬間進線高峰達10萬人次以上。

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教育局指出，目前新北親師生平台同時上線之瞬間連線數較多，一時造成入口壅塞。目前教育局已緊急規劃認證分流措施，將原本由親師生平台之單一入口進線方式，直接導入各線上學習平台入口(均一、學習吧、各教科書資源平台)，或請使用者直接由各學習平台上線，以降低認證系統瞬間壅塞情況，讓使用者能順利上線學習。

教育局強調，因雙北同步停課，雙北師生亦會至各民間平台使用學習資源，同樣造成超出各平台入口瞬間擁塞狀況，目前已連繫各平台共同解決。

新北市各學習平台連結如下：

均一

https://www.junyiacademy.org/

學習吧

https://www.learnmode.net/home/

Google classroom

https://classroom.google.com/h

PaGamO

https://www.pagamo.org/

三大書商的線上學習平台網址：

南一

https://www.oneclass.com.tw/digi/

翰林

https://eventprotect.hle.com.tw/

康軒

https://reurl.cc/R6Ae9z

