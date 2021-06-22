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他花500多塊買加密貨幣　一覺醒來「飆到30兆」還繼續漲！

▲▼美國喬治亞州一名網友購買加密貨幣隔天醒來變富翁。（圖／翻攝Twitter@Christo44044658）

▲美國喬治亞州一名網友購買加密貨幣，竟「一夜致富」。（圖／翻攝Twitter@Christo44044658）

記者吳美依／綜合外電報導

美國喬治亞州居民威廉姆森（Chris Williamson）上周以20美元（大約新台幣558元）投資一款名為火箭兔（Rocket Bunny）的加密貨幣，未料一覺醒來驚覺價格飆破1兆美元（大約新台幣30兆元），而且一路狂漲不停，如今已達167兆美元（大約新台幣4664兆元）以上。但交易平台Coinbase卻表示，這是「顯示錯誤」造成的故障。

《福斯新聞》等外媒報導，威廉姆森15日投資時，根本沒想過自己將「一夜致富」。他16日起床後，一如往常滑手機，點開Coinbase的app確認投資損益，「我又看一遍，在那一刻真的從床上摔下來……然後打電話給朋友說，『老兄，你得幫我搞清楚現在該怎麼把這個賣掉』」。

威廉姆森另一名朋友也購買了火箭兔貨幣，卻沒有獲得如此鉅額的意外之財。他發現，若試圖將貨幣轉移到另一個虛擬貨幣錢包，卻會顯示不同的價格；此外，其加密貨幣帳戶已遭凍結，無法提款、購物或交易。

▲▼美國喬治亞州一名網友購買加密貨幣隔天醒來變富翁。（圖／翻攝Twitter@Christo44044658）

▲威廉姆森看著虛擬錢包裡的資產持續增加，帳戶卻遭凍結無法使用。（圖／翻攝Twitter@Christo44044658）

威廉姆森聯繫Coinbase，僅收到「正在調查此問題」的簡短回覆，此後其他電子郵件或推特都沒有回音，但火箭兔則與他保持密切聯繫，且「非常真誠且樂於提供協助」。

威廉姆森坦言，每天看著加密貨幣錢包裡擁有「鉅款」卻無法使用，實在非常沮喪揪心，「我只是盡力保持幽默感，抬頭挺胸面對」。但他認為，「這不是火箭兔的問題，完全是貨幣基地的問題」。

與此同時，Coinbase向《新聞周刊》證實，威廉姆森資產暴增是「顯示錯誤」造成的故障，無法反映加密貨幣真實價值，加州分部員工正在努力解決此問題。發言人也表示，他們已將當事人帳戶凍結，因為錢包裡的數字並非實際金額。

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