英媒：美中討論兩國外長下周會晤　美副國務卿雪蔓可能今夏訪中

▲美國國務卿布林肯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

20國集團（G20）外長會議下周將在義大利舉行，據英國「金融時報」（Financial Times）取得的消息，美中雙方現正討論美國國務卿布林肯與中國外長王毅屆時舉辦會談的可能性。與此同時，拜登政府希望在今年夏天派出副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）出訪中國。

拜登政府過去5個月展現對中國的強硬立場後，現在正推動美中官員高層會談來啟動下一階段政策。德國馬歇爾基金會中國議題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，美方起先把重點放在振興美國、控制疫情、重塑聯盟夥伴關係後，「他們現在認為，是時候轉向接觸、開始與中方對話了。」

報導稱，美國已向北京政府表明，希望在今年夏天派出副國務卿雪蔓出訪中國。與此同時，白宮正在考慮與中國國家主席習近平通話，作為拜登上任後與習近平的第2次交流，初步討論今年是否派布林肯或國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪中，籌備拜登與習近平10月在G20羅馬領袖峰會的場邊峰會。

現階段還不清楚中方是否會同意上述這些會晤，美國官員透露，北京政府尚未回應是否會接待雪蔓。白宮及國務院目前尚未針對外交接觸增加一事做出回應。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

雅詩蘭黛粉持久熱銷組合！戴口罩也要保持完美妝容