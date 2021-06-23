民主黨紐約市長初選得票率墊底！　台裔楊安澤宣布敗選

▲台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約市長民主黨初選在當地時間22日晚間開票，台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）因票數落後，所以自行宣布敗選。楊安澤也公開向支持者表示，他對紐約市還不夠熟悉，但也很開心自己投入競選時所帶動的議題，能正向改變紐約市。

根據《紐約時報》報導，楊安澤以11.6％的得票率，輸給布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）的31％、現任紐約市長白思豪的前顧問懷禮（Maya Wiley）的21.7％與紐約市前衛生局長賈西亞（Kathryn Garcia）的20.7％，因此在22日晚間自行宣布敗選，「我不會成為下一任紐約市長。」

Conceding the Democratic primary for mayor, @AndrewYang says the numbers make it clear he won’t win, but he will support the next mayor. #NY1Politics



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楊安澤在短短三年內從默默無聞，到擁有大批忠誠的支持者，透過個人魅力快速累積知名度，在紐約市長初選前期，民調持續佔據前段，但後期卻開始有人質疑，和其它參選人相較之下，他缺乏對紐約市政的經驗。

楊安澤也坦承，紐約市有很多事情他還不是很了解，「我有時候回到家會跟妻子依芙琳（Evelyn）說，『嘿！你去過那個社區嗎？你去過這個社區嗎？』」他強調，敗選過後他會和賈西亞組成聯盟，「我認為我們可以互相提升，讓紐約市有更好的發展機會，我和妻子也會努力對紐約市做出貢獻。」

民主黨人將推舉一名候選人來競逐11月2日的紐約市長大選。這次紐約市長選舉是採用「排序選擇投票」（Ranked Choice Voting）制度，選民可在選票上至多5位候選人進行喜好排名，經過多輪計票，直到有候選人的得票率超過50％勝出為止。

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