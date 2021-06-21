長者施打AZ後猝死人數攀升　南投縣推最高20萬元慰助金

▲南投縣政府針對施打AZ疫苗後猝死者推出10萬至20萬不等的慰助金。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎確診後死亡和施打AZ疫苗後猝死的個案不斷攀升，南投縣長林明溱慮及疫情衝擊下的受害縣民困境，宣布依新冠肺炎確診死亡者、接種新冠肺炎疫苗致死亡者的家庭經濟狀況差異，由縣府提供10萬、15萬到20萬元不等的慰助金，希望能直接協助家屬和家庭度過難關。

南投今日未再傳出新冠肺炎疫苗接種不良反應死亡案例，南投縣衛生局指出，日本捐贈AZ疫苗，南投獲中央疫情指揮中心撥配2批共2萬8300劑，截至今天接種人數1萬9804，完成率70%；不過75歲（原民65歲）以上分配2萬1604劑，受猝死案引發「緩打潮」，只有1萬2454已人接種，佔58%。

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▲南投縣因應新冠肺炎相關受害死亡者推出慰助方案。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動處指出，南投縣因應新冠肺炎慰助方案中，接種疫苗或新冠肺炎確診致死亡者，如為列冊低收入戶即發給20萬元，中低收入戶則為15萬元，一般民眾10萬元，而且會由縣府衛生局彙整資料，會同縣府社勞處確認後，即會通知家屬並擇期發送，民眾毋須自行申請。

縣府表示，針對第一線防疫人員因公染疫者也將提供慰助金，凡在新冠肺炎疫情期間，縣內相關工作人員因配合辦理各項防疫措施，致遭受感染新冠肺炎確診者，視狀況酌予發給最高每人10萬元慰助金。



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