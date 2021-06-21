　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新冠假訊澄清：西藥房「不能」打疫苗　眷村榮民「沒有」優先施打

▲▼周姓男子謠傳假訊息「西藥房可打新冠疫苗」，被移送新北檢。（圖／調查局提供）

▲周姓男子謠傳假訊息「西藥房可打新冠疫苗」，被移送新北檢。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

全台仍在新冠肺炎三級警戒狀態，重災區新北市出現多則網路假訊息，包括捏造「西藥房可施打疫苗」，「眷村榮民比醫護優先施打」、「三重商家確診」等，造成誤導、恐慌，新北檢調單位連日約談4名男女，分別坦承是道聽塗說、誤信謠言，訊後都被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送新北檢偵辦。

周姓男子在LINE群組上轉傳訊息「這幾天我會去淡水打 有錢怕買不到？」「我朋友司機他老婆在西藥房就已經有了啦」，造謠可以西藥房施打疫苗，但實際上，新冠肺炎疫苗由中央流行疫情指揮中心統籌，只配發給相關醫療院所或衛生所，沒有配發給民間西藥房，調查局彰化縣站、新北市調處聯手追查，已在21日約談周男。

▲▼王姓、料姓男子接力散布「眷村榮民優先打疫苗」的假訊息，被移送新北檢偵辦。（圖／調查局提供）

▲王姓、料姓男子接力在臉書散布「眷村榮民優先打疫苗」的假訊息。（圖／調查局提供）

另外，臉書近日謠傳一篇文章，「來自眷村的第一手報導！也不能全怪這些人愛特權，猴市府沒造冊，醫護、警消、防疫人員打疫苗打到 2266，進度落後被取笑，所以只好去找封閉同屬性、不會漏口風的一群人來消化疫苗做業績！」甚至煞有其事地寫道：「記住千萬別揭發你家眷村比醫護更優先打疫苗的事！不可以亂說，聽到了嗎？尤其不可以提 "特權 "，不然臉書會禁鹽！今早 07:30，眷村大門口有榮民榮眷約兩百名登上五部遊覽車。」

調查局新北市處向地方衛生局查證，沒有提供眷村榮民榮眷優先施打，也沒有包車大批施打，經溯源查到謠言是王姓男子道聽塗說，未經查證就發布訊息，他的朋友廖男則誤信而轉發到臉書。

▲▼呂姓女子散布新北是三重區商家確診的假訊息，被移送新北檢偵辦。（圖／調查局提供）

▲呂姓女子散布新北市三重區商家確診的假訊息。（圖／調查局提供）

而呂姓女子則是LINE群組轉傳三重地區的疫情訊息「五華街不要去喔」，「很多商家都確診 台灣大哥大 東旺商店 富福街 52 號 阿卿海產店 老闆娘確診去世了 膚麗康診所 仁愛街 445 巷 五金行 唯安藥局中間巷子」，但當地里長證實這些都是假訊息，呂姓女子18日被約談到案後，和其他造謠眷村優先打疫苗、西藥房有疫苗的3名男子都被移送新北地檢署偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

台南檢察長遭爆混入「相驗人員」打疫苗　基層嗆告貪污要求拔官

信義區街頭露乳呢喃「我被XX了」　恍惚女被警攔下送醫驚揭狼蹤

信義區恐怖天橋！撿屍狼臉埋胸前　她驚醒呼救竟爆不堪內幕

ET快訊
全台628若想解封　林右昌點出「關鍵人物」：我真的很不爽！
保時捷女駕駛鬼切　水泥車傻眼撞爛！畫面曝光
美贈台250萬劑莫德納　陸國台辦晚間開砲
蕾菈垃圾桶翻出「黏黏套子」！疑男友劈腿　對質崩潰了
他靠食品股資產破6000萬　大方公開「現在有這8檔」
神壇驅疫法會爆4確診！萬華信眾連住7晚疑感染源　最新足跡曝

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保時捷女駕駛鬼切　「速度驟降」內→外車道…水泥車傻眼撞爛！

離譜！南港中年男榔頭砸6車「前後擋均毀」落網：幫人換機油

96歲翁打AZ當天猝死！解剖喊卡原因曝　檢：3死亡案僅1件動刀

新冠假訊澄清：西藥房「不能」打疫苗　眷村榮民「沒有」優先施打

南投埔里餐廳前通道休旅車冒煙　驚見20歲男女陳屍車內！

疫情期間載廢棄物亂丟「偷燒味道藏不住」　無良男遭羈押禁見

3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機　網紅：需噁心讚嘆

台南檢察長遭爆混入「相驗人員」打疫苗　基層嗆告貪污要求拔官

詐團也三級警戒　專人採買手機集中保管...榔頭敲硬碟滅證

「致廣告圈渣男」疑人夫劈腿　小三開帳號大反攻！寄私密照給元配

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

保時捷女駕駛鬼切　「速度驟降」內→外車道…水泥車傻眼撞爛！

離譜！南港中年男榔頭砸6車「前後擋均毀」落網：幫人換機油

96歲翁打AZ當天猝死！解剖喊卡原因曝　檢：3死亡案僅1件動刀

新冠假訊澄清：西藥房「不能」打疫苗　眷村榮民「沒有」優先施打

南投埔里餐廳前通道休旅車冒煙　驚見20歲男女陳屍車內！

疫情期間載廢棄物亂丟「偷燒味道藏不住」　無良男遭羈押禁見

3梗圖轟爆清理落石照！警急喊：給我堆土機　網紅：需噁心讚嘆

台南檢察長遭爆混入「相驗人員」打疫苗　基層嗆告貪污要求拔官

詐團也三級警戒　專人採買手機集中保管...榔頭敲硬碟滅證

「致廣告圈渣男」疑人夫劈腿　小三開帳號大反攻！寄私密照給元配

曾求總統發布緊急命令「入境普篩」　侯友宜去年3月預言全實現

荷蘭接種AZ死亡36例「輝瑞301例」　台籍護理師分析真實原因

是狗or熊？福島驚見「謎樣生物」露猙獰臉龐　專家解答了

鏟屎官請作答！20道題目秒測出貓咪多聰明　15分以上是貓界愛因斯坦

越關越大尾　陽明股票明日起5分鐘撮合一次

三大名師推薦熱門潛力股！法人加碼矽晶圓、電動車充電樁　6檔各擁題材

生命剩一個月「放不下雙胞胎兒」　《回眸》紀錄安寧病房最後時光

全台628若想解封　林右昌點出「關鍵人物」：我真的很不爽！

曾雅蘭持續「自己做便當」送醫護！侯昌明回應作秀罵聲：歡迎一起

保羅沃克女兒現身《玩命9》首映！　「側腰中空裝」大秀名模身材

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

即／萬華民眾「陳屍廁所」！

「九龍宮」廟地值3戶帝寶　女地主逼玉皇大帝搬家

診所主任下藥性侵女會計　重判10年定讞

大雨伴閃電狂炸中彰投！路崩涵洞淹水車輛險滅頂

傳播妹控性侵　他回：又不是第一次

畫面曝光！屁孩跑山逆向超車　撞到180度迴轉卡車內

吳宗憲捐快篩遭噹　鄧長安：我里民不是乞丐

南投埔里休旅車冒煙　驚見20歲男女陳屍車內！

警官走私「觀音王」10億安毒　偷渡逃亡落網原因超瞎

三峽民宅驚見10狗屍　疑似餓死慘狀曝

三峽450坪舊衣回收廠大火　焦味北市都聞到

衝刑案現場撞車　海山分局偵查隊副座掛彩

更多熱門

相關新聞

加拿大學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗

加拿大學者質疑「台灣是富裕國家」為何獲贈疫苗

美國贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗，在20日下午抵台，可以說是解決台灣疫情的重要及時雨。不過一位加拿大的語言學者考夫曼（Steve Kaufmann）則發文認為，台灣是富裕國家，不需要接受疫苗捐贈，在真正重要的時刻，美國卻不允許根據商業合約出口。雖然他的內文其實是質疑美國控制疫苗出口，不過卻讓國際網友，為台灣的處境戰翻。

羅智強向民進黨對不起：是超級無恥的疫苗乞丐

羅智強向民進黨對不起：是超級無恥的疫苗乞丐

一張圖看疫苗接種對象　鄉民怒諷解壓縮　

一張圖看疫苗接種對象　鄉民怒諷解壓縮　

振興醫院幫連戰夫婦打疫苗　柯：應會罰

振興醫院幫連戰夫婦打疫苗　柯：應會罰

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

「勞工紓困貸款」核貸塞車　銀行點出有3種人遭拒機率高！

關鍵字：

新冠肺炎假訊息疫情確診西藥房眷村優先施打嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例

讀者迴響

熱門新聞

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐

快訊／再增20死！今本土病例+7

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

印度變異株傳染力強！醫揭1關鍵症狀：非常不同

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面