新冠假訊澄清：西藥房「不能」打疫苗　眷村榮民「沒有」優先施打

▲周姓男子謠傳假訊息「西藥房可打新冠疫苗」，被移送新北檢。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

全台仍在新冠肺炎三級警戒狀態，重災區新北市出現多則網路假訊息，包括捏造「西藥房可施打疫苗」，「眷村榮民比醫護優先施打」、「三重商家確診」等，造成誤導、恐慌，新北檢調單位連日約談4名男女，分別坦承是道聽塗說、誤信謠言，訊後都被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送新北檢偵辦。

周姓男子在LINE群組上轉傳訊息「這幾天我會去淡水打 有錢怕買不到？」「我朋友司機他老婆在西藥房就已經有了啦」，造謠可以西藥房施打疫苗，但實際上，新冠肺炎疫苗由中央流行疫情指揮中心統籌，只配發給相關醫療院所或衛生所，沒有配發給民間西藥房，調查局彰化縣站、新北市調處聯手追查，已在21日約談周男。

▲王姓、料姓男子接力在臉書散布「眷村榮民優先打疫苗」的假訊息。（圖／調查局提供）

另外，臉書近日謠傳一篇文章，「來自眷村的第一手報導！也不能全怪這些人愛特權，猴市府沒造冊，醫護、警消、防疫人員打疫苗打到 2266，進度落後被取笑，所以只好去找封閉同屬性、不會漏口風的一群人來消化疫苗做業績！」甚至煞有其事地寫道：「記住千萬別揭發你家眷村比醫護更優先打疫苗的事！不可以亂說，聽到了嗎？尤其不可以提 "特權 "，不然臉書會禁鹽！今早 07:30，眷村大門口有榮民榮眷約兩百名登上五部遊覽車。」

調查局新北市處向地方衛生局查證，沒有提供眷村榮民榮眷優先施打，也沒有包車大批施打，經溯源查到謠言是王姓男子道聽塗說，未經查證就發布訊息，他的朋友廖男則誤信而轉發到臉書。

▲呂姓女子散布新北市三重區商家確診的假訊息。（圖／調查局提供）

而呂姓女子則是LINE群組轉傳三重地區的疫情訊息「五華街不要去喔」，「很多商家都確診 台灣大哥大 東旺商店 富福街 52 號 阿卿海產店 老闆娘確診去世了 膚麗康診所 仁愛街 445 巷 五金行 唯安藥局中間巷子」，但當地里長證實這些都是假訊息，呂姓女子18日被約談到案後，和其他造謠眷村優先打疫苗、西藥房有疫苗的3名男子都被移送新北地檢署偵辦。

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