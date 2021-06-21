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神壇驅疫法會爆4確診！萬華信眾連住7晚疑感染源　最新足跡曝

▲公所前往道壇消毒。（圖／讀者提供）

▲公所前往道壇消毒。（圖／讀者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化新增民俗信仰群聚傳播鏈，目前已知有里長夫妻、南投及彰化信眾共4人染疫，感染源不排除與來自萬華的1名宗教工作者有關，目前衛生局已經匡列48人採檢，同時列員林、埔心、永靖及溪湖等4鄉鎮市為熱區，晚間也公布確診者最新足跡，在這家通信行待的時間最久。

彰化縣疫調以刑事案件辦理，警方由里長夫妻的手機、住家及里長辦公室監視器，進一步做比對，目前得知新的足跡，回溯到10天前，6月11日、17日及18日，有通信行、全聯、還有小北百貨等5處，其中在通信行內待的時間共長達３小時。

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▲彰化縣衛生局公布最新的確診足跡。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣衛生局公布最新的確診足跡。（圖／彰化縣政府提供）

確診里長妻在員林市開設道壇，有問事解惑及祭祀等等，來往的信眾不少，為了疫情6月6日辦理一場趨疫法會，1名台北萬華的宗教工作者留宿7天、來自南投、高雄、雲林等地的信眾全部聚集，今天中午已知南投及彰化1名打坐1小時的信眾已經染疫確診，不排除感染源是來自這名萬華的宗教工作者，目前已經通報當地衛生局進一步安排採檢。

▲彰化里長夫妻道壇確診。（圖／彰化縣政府提供）

▲確診里長夫妻接觸民俗傳播鏈。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局長葉彥伯指出，員林市、埔心鄉、永靖鄉及溪湖鎮是彰化縣感染風險較高的地區，因為從6月20日啟動快篩監測，只要有呼吸道症狀的就要儘速採檢，彰化縣目前有12家 COVID-19 社區主動監測站的醫院，不管是基層醫師或醫院只要有呼吸道症患者是住在上述鄉鎮市，就請民眾配合醫院的指示進行採檢。

▲彰化里長夫妻道壇確診。（圖／彰化縣政府提供）

▲道壇民俗活動。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯強調，通常採檢後12個小時內即有結果，請民眾先行回家，等待檢驗結果通知，在家中，請進行自主健康管理，暫時不要外出，一人一室為原則，一旦陽性確診個案須住院診療，衛生局接著會進行接觸者追蹤及疫情調查。

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