生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

免費的最貴！王婉諭憂營養午餐「最後只剩螢光咖哩、三色豆」

▲▼營養午餐,打飯。（圖／記者謝婷婷攝）

▲營養午餐。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近「免費營養午餐」政策掀起討論，時代力量黨主席王婉諭直呼「免錢的，最貴。」明確表態反對「不排富、無差別」的全面免費營養午餐政策。一旦政府全額買單、卻失去彈性調整空間，只會鎖死供餐成本，最後省掉的不是錢，而是孩子的營養與健康。

王婉諭文中點出，過去不少縣市推行免費營養午餐，卻出現供餐品質下降、廚餘暴增的前例，如今台北市長蔣萬安喊出全面免費，更迫使其他縣市跟進，讓她不得不逆風提出質疑。

王婉諭表示，她理解政策為何受歡迎，畢竟能替家長省下一筆支出，「何樂不為？」但身為長期關注食農教育、也在乎孩子每天吃進什麼的家長，她忍不住反問，「這樣做，真的對孩子比較好嗎？」她認為，一旦由政府全面買單，勢必想方設法壓低成本，最後反映在餐盤上的，恐怕只剩下「螢光咖哩、顏色暗沉的三色豆，或是薯條、雞塊這類高度加工食品」。

低成本背後「是食安風險的惡性循環」

她進一步指出，低成本背後，就是食安風險的惡性循環，「預算被壓低→廠商只能撐成本→食安風險升高→重罰與稽查→優質廠商退出」，最終只會走向「價格更死、品質更差、無人接單」的死胡同。

她也舉例，目前雲林一餐營養午餐預算約50元，高雄也只有57元，扣除人事、水電與運送成本後，真正用在食材上的錢，可能連35元都不到，「我自己常常煮飯，真的無法想像，在這種預算下要怎麼煮出好吃、健康又安全的菜。」

同樣是台灣孩子　吃得好不好「看戶籍」

王婉諭也點出制度問題，中央只規定熱量與營養基準，卻沒有透明的計價公式，導致各縣市價差極大，台北、連江可到80元，新北約60元，高雄、雲林卻只有50多元，「同樣是台灣的孩子，吃得好不好，竟然只看戶籍在哪裡。」

她強調，真正該做的不是用「免費」博掌聲，而是儘速推動營養午餐法制化，讓孩子吃得健康，不該淪為政治操作與選票競逐的工具，「多數台灣孩子面對的問題，不是家長付不起餐費，而是吃的不安全、不均衡、不健康。」

01/11 全台詐欺最新數據





【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

相關新聞

營養午餐免費新北未跟進　蘇巧慧：未來當市長不只免費還要提升品質

營養午餐免費新北未跟進　蘇巧慧：未來當市長不只免費還要提升品質

台北、台中、基隆、高雄等各縣市陸續宣布實施國中小學營養午餐免費政策，僅新北市長侯友宜未跟進，有意參選新北市長的新北市副市長劉和然昨表示，辦理要46億元，「不會為了政治草率承諾」，新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（11日）強調，北北基桃是共同生活圈，在這個狀況下，新北市的孩子當然應該要有一樣的權益。若她當市長，營養午餐「不只免費，還要提升品質，甚至精進供餐制度」。

吃島語甜點「驚見碎玻璃」！業者打8折道歉：即起更換器皿

吃島語甜點「驚見碎玻璃」！業者打8折道歉：即起更換器皿

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

9千片過期豬排吃下肚　惡老闆慘了

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊審慎評估不是髮夾彎

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊審慎評估不是髮夾彎

營養午餐王婉諭食安學生上學學校

