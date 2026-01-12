免費的最貴！王婉諭憂營養午餐「最後只剩螢光咖哩、三色豆」

▲營養午餐。（圖／記者謝婷婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近「免費營養午餐」政策掀起討論，時代力量黨主席王婉諭直呼「免錢的，最貴。」明確表態反對「不排富、無差別」的全面免費營養午餐政策。一旦政府全額買單、卻失去彈性調整空間，只會鎖死供餐成本，最後省掉的不是錢，而是孩子的營養與健康。

王婉諭文中點出，過去不少縣市推行免費營養午餐，卻出現供餐品質下降、廚餘暴增的前例，如今台北市長蔣萬安喊出全面免費，更迫使其他縣市跟進，讓她不得不逆風提出質疑。

王婉諭表示，她理解政策為何受歡迎，畢竟能替家長省下一筆支出，「何樂不為？」但身為長期關注食農教育、也在乎孩子每天吃進什麼的家長，她忍不住反問，「這樣做，真的對孩子比較好嗎？」她認為，一旦由政府全面買單，勢必想方設法壓低成本，最後反映在餐盤上的，恐怕只剩下「螢光咖哩、顏色暗沉的三色豆，或是薯條、雞塊這類高度加工食品」。

低成本背後「是食安風險的惡性循環」

她進一步指出，低成本背後，就是食安風險的惡性循環，「預算被壓低→廠商只能撐成本→食安風險升高→重罰與稽查→優質廠商退出」，最終只會走向「價格更死、品質更差、無人接單」的死胡同。

她也舉例，目前雲林一餐營養午餐預算約50元，高雄也只有57元，扣除人事、水電與運送成本後，真正用在食材上的錢，可能連35元都不到，「我自己常常煮飯，真的無法想像，在這種預算下要怎麼煮出好吃、健康又安全的菜。」

同樣是台灣孩子 吃得好不好「看戶籍」

王婉諭也點出制度問題，中央只規定熱量與營養基準，卻沒有透明的計價公式，導致各縣市價差極大，台北、連江可到80元，新北約60元，高雄、雲林卻只有50多元，「同樣是台灣的孩子，吃得好不好，竟然只看戶籍在哪裡。」

她強調，真正該做的不是用「免費」博掌聲，而是儘速推動營養午餐法制化，讓孩子吃得健康，不該淪為政治操作與選票競逐的工具，「多數台灣孩子面對的問題，不是家長付不起餐費，而是吃的不安全、不均衡、不健康。」