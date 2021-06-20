日月潭最快今晚達滿水位！　「九蛙疊像」最新現況曝

記者高堂堯／南投報導

受西南風影響，南投縣各地清晨開始降下大雨，也讓日月潭水位持續回升，日前已重新接觸水面的「九蛙疊像」，更是一隻接一隻回到水中，目前已有4隻不見身影，僅剩下5蛙露頭；日月潭國家風景區管理處估計，今晚或明晨就能達到滿水位狀態，不過碼頭等景點是否解封，仍待中央疫情指揮中心點頭。

▲今早大雨讓日月潭水位持續回升，九蛙疊像已剩五蛙露出水面。（圖／記者高堂堯翻攝）

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根據中央氣象局監測資料，日月潭測站今天至下午3時許累計35.5毫米雨量，截至中午為止，水位回升至747.5公尺、蓄水量超過90%，距滿水位的748.48公尺已相差不到1公尺。

位於水蛙頭步道旁的九蛙疊像因步道施工和數十年大旱影響，從去年11月就無法碰水，成了9隻乾青蛙；受惠於月前梅雨、日月潭水位不斷回升，睽違7個月之後，第九蛙終於在17日接觸水面；到今天不但周邊「大草原」已成澤國，第五蛙也只有頭部探出水面、身上第四蛙伸直的右後腳也碰到水了，似乎迫不及待想重回水中悠游。

▲今早大雨讓日月潭水位持續回升，九蛙疊像已剩五蛙露出水面。（圖／記者高堂堯翻攝）

日管處伊達邵管理站主任陳逸全表示，目前日月潭其實已可算是滿水狀態了，如果水量持續進帳，預計今晚或明天，水位就能達到全滿；至於周邊商家和遊客眾所期待的碼頭解封，由於目前防疫三級警戒持續中，陳逸全表示還得看中央疫情指揮中心進一步指示。



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