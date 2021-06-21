3+11禍首范雲稱「希望調查清楚」　民眾黨酸：不要只動嘴巴

▲民進黨立法院范雲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院日前三讀通過紓困4.0法案，但各在野黨團批評，民進黨阻擋公開「3+11」會議紀錄提案，讓協助召開協調會的民進黨立委范雲再度成為箭靶；范雲近期受訪強調，「非常希望3+11能被調查清楚」。對此，民眾黨表示，公開會議紀錄比什麼都重要，呼籲范雲不能只是嘴上說說，應該當起吹哨者，把「3+11」所有的一切攤在陽光下。

「放話支持調查，結果投票否決公開3+11會議紀錄，就是范雲委員。」民眾黨發言人蔡峻維指出，當初一句「強烈建議」促成機組員檢疫放寬為3+11的民進黨立委范雲，近日受訪時說「我個人非常希望3+11能被調查清楚」，然而看看上週五立法院表決中，在野黨要求中央疫情流行指揮中心「公開3+11會議紀錄」及歷次會議紀錄影本的提案，結果范雲委員投下反對票。

蔡峻維說，先前黨團協商中，朝野的確獲得共識，由行政院成立「3+11 決策調查小組」，三個月內提出「3+11」決策報告，但由行政院調查指揮中心，自家人調查自家人 本就有公信力的考量，最後公布的調查報告，若無最關鍵的會議紀錄佐證，真的能稱得上是「還原真相」嗎？

指揮中心一再強調，「3+11」決策時均徵詢過專家意見，那麼公開機組員檢疫決策的歷次會議紀錄，讓社會大眾理解，指揮中心是基於什麼樣的專家意見和科學考量，可以短短四個月就從7+7放寬到5+9、3+11。

蔡峻維表示，公開會議紀錄，讓3+11真相大白，遠比陳時中部長那一千零一句的「我負責」更重要。范雲委員若想自清，不能只是嘴上說著「希望調查清楚」，應該當起吹哨者，把「3+11」所有的一切攤在陽光下。