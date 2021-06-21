不只連戰夫婦！振興醫院找「8名志工」分享同一瓶疫苗　黃珊珊：要查身份





▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

名嘴周玉蔻日前在臉書爆料，連戰夫婦在北投振興醫院打疫苗，而振興醫院則回應，是因為連戰罹患惡性腫瘤，必須經常進出醫院，容易受到感染，因此在主治醫師建議下施打。關於目前振興醫院調查結果，台北市副市長黃珊珊21日下午表示，目前查到振興醫院共打了2位病人，以及8名志工，正在調查這8名志工是否有依照政府規定，符合衛生局備案志工。

周玉蔻日前爆料，連戰夫婦已到北投振興醫院施打特權疫苗；而連戰辦公室主任彭國省則說明，連戰4月下旬開始密集到院檢查，當時疫情尚未爆發，直到5月下旬動完手術才出院，在醫院住了整整一個月，後來在主治醫師建議下進行打疫苗。

台北市長柯文哲21日赴台北市議會備詢。台北市議員林亮君提及，振興醫院現在調查如何？北市6月10日在記者會上說要為好心肝診所開罰以及懲處北市衛生局股長，但同樣振興醫院6月12日被爆出來，至今卻還在走調查程序，「奇怪，你們對好心肝診所可以大刀闊斧，2天內懲處衛生局人員，那振興醫院呢？」

黃珊珊則強調，有關懲處部分，必須先清楚知道對方施打對象，因為內部調查可以比較快，已請振興醫院按照行政程序法做說明，同樣好心肝診所與禾馨也相同，「我們已經稽查完畢了！」

林亮君提及，自己要為北市衛生局人員抱不平，好心肝事件可以在2天內抓出衛生局股長，並要對方全權負責，但在振興醫院時，卻至今都查不出是誰准許打人道疫苗。柯文哲回擊，「他是自己打的。」

黃珊珊表示，現在正在查振興醫院有無違法，因為振興醫院打了2名病人和8名志工，所以要查這8志工，處理完畢會公告。

台北市議員苗博雅追問，這8名志工有沒有連家的人？黃珊珊回應，這部分正在調查，因為一瓶疫苗可施打10人，所以打了2位病人（連戰夫婦），然後還有8名志工，稽查結果顯示，振興醫院院內已施打完畢，所以通知8名志工可以來打，但依照政府規定，志工得要符合衛生局備案身份，這還得查證，都會依法調查。

不過稍早柯文哲被問到，會不會對振興醫院開罰時，柯文哲表達「應該會罰」。而振興醫院21日傍晚則回應，遵照北市衛生局指示辦理，至於有沒有幫其他癌症患者接種疫苗，則不予回應。