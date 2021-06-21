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南投防疫宣傳車全縣跑透透　為上萬移工錄製6國母語講稿

▲南投防疫以多語廣播宣傳車對移工作宣導。（圖／南投縣政府提供）

▲南投防疫以多語廣播宣傳車對移工作宣導。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情嚴峻、三級警戒尚未解除，南投縣政府鑑於轄內有上萬移工，啟動防疫宣傳車穿梭各鄉鎮市，並以國、台、越、泰、印尼和英語等多種語言進行廣播，搭配車身上的移工母國文字看板，讓縣內民眾和移工都能明確了解配合各項防疫措施，以免因違反各項防疫措施而遭罰。

縣府表示，自防疫三級警戒後就積極配合中央防疫，除透過公益平台跑馬燈、南投縣移工宿舍管理Line群組等多元管道，向縣民和移工進行防疫宣導，縣府社會及勞動處錄製上述六種語別的防疫講稿，透過廣播宣傳車和「草屯-國姓-埔里-魚池」、「名間-水里-集集-竹山-鹿谷」、「南投市-南崗工業區-中寮」三條路線，走訪13鄉鎮市廣播宣傳。

▲南投防疫以多語廣播宣傳車對移工作宣導。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投防疫以多語廣播宣傳車對移工作宣導。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，宣傳廣播中提醒民眾使用肥皂勤洗手、不一起共餐，非必要絕不外出、不群聚，出門須全程佩戴口罩，未戴口罩將開罰新臺幣3千元至1萬5千元整，並鼓勵失聯移工如有肺炎疑似症狀，能主動至埔里基督教醫院、佑民醫院、南投基督教醫院或竹山秀傳醫院做免費篩檢，將不予查處及通報；為吸引移工駐足聆聽，更在假日於南崗工業區加強進行廣播宣導。

南投縣社勞處長林志忠呼籲縣內移工，疫情期間請配合中央疫情指揮中心防疫政策；企業若有設立篩檢站需求，亦可自行洽詢醫療院所，並送計畫書至衛生局報備申請，聯絡電話為049-2222473（分機254）。
 

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