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「明明前天還開著」宜芝多北京門市秒拆空　隔壁店家：太意外

▲▼宜芝多北京僑福芳草地門市外觀。（圖／記者陳政錄攝）

▲宜芝多北京僑福芳草地門市關閉後秒拆空，僅剩外面一台麵包櫥窗，證明店家存在過的痕跡。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

在上海經營超過20年的知名台資麵包店「宜芝多」，19日傳出多間門市無預警停業，《ETtoday新聞雲》記者今赴宜芝多在北京，唯一一家分店直擊，只見除了外面擺有一個展示用的麵包櫥窗外，整間門市已經拆空，用紙板封好，也未貼上任何標示，速度之快讓隔壁店家也大嘆，「我們真的很意外，明明前天還開著。」

宜芝多是由台灣烘培師蔡秉融，於1992年創立的烘培餐飲品牌，世紀初在上海大量展店，後更於2016年，和上海地鐵簽訂戰略合作，目標每個地鐵站，都有一間宜芝多，地鐵門市一度多達105家；惟2020年因疫情爆發，2、3、4月幾乎沒人敢坐地鐵，生意直直落，產生資金斷鏈危機。

▲▼宜芝多北京僑福芳草地門市外觀。（圖／記者陳政錄攝）

▲宜芝多北京僑福芳草地門市外觀，已經用裝飾用的厚紙板貼上，看不出原樣。（圖／記者陳政錄攝）

據《澎湃新聞》報導，去年8月，宜芝多就曾爆發關店潮，創辦人蔡秉融當時坦承，已欠租人民幣2,000多萬元（約合新台幣8,700萬元），後疫情時期雖逐步復工，但在地鐵站內「人潮都戴口罩，匆匆忙忙過門不入」消費力還上不來。

在此之下，大陸多家宜芝多門市，尤其上海地區，18、19日陸續出現無預警關閉的情況，不僅顧客手中的儲值卡、提貨券無法兌現，員工薪水也暫時發不出來，目前上海有關方面已經介入調查。

20日大陸父親節當天，宜芝多官方微信號發文表示，這個父親節有些不同往常，在這個父親節只能用圖片形式傳達祝福，「連同蔡師傅深深的歉意。」

▲上海宜芝多地鐵站內的門市。（圖／CFP）

▲上海地鐵站內的宜芝多門市。（圖／CFP）

北京僑福芳草地購物中心店，是宜芝多在北京市的唯一一間門市，《ETtoday新聞雲》記者今日赴商場找尋，只見原有店址已幾乎看不出原貌，因為商場用大量厚紙板將其覆蓋，僅剩外面還有一台展示用的麵包櫥窗，上面貼著宜芝多（ICHI BAKERY）的藍色標籤，是麵包店存在過的唯一痕跡。「大眾點評」APP平台上，對北京宜芝多分店的最新一條評價，也停留在了6月16日。

隔壁商家店員說，「我們真的很意外，明明前天還開著」，但對於宜芝多關店原因並不清楚。另有剛好於僑福芳草地大廈工作的上班族向記者表示，這間宜芝多門市，其實生意一直不錯，同事間偶爾還會買蛋糕捲當點心，如今無預警關閉，如果只是因為上海總部拖累的話，「真是蠻可惜的。」

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